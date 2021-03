Jean-Pierre Foucault - Christophe Carrière : ce lien qu'il a avec la fille de l'animateur (Exclu vidéo)

Ce jeudi 18 mars 2021, Christophe Carrière était l'invité de Jordan de Luxe dans son émission "L'instant de Luxe" diffusée sur Non Stop People. Un entretien pendant lequel l'ex-chroniqueur de "Touche pas à mon poste" a accepté de lever le voile sur sa situation financière. "Compte tenu que j'ai quitté 'L'Express' il y a un an et que je ne fais plus 'TPMP' (...) je vis sur mes économies et ça me permet de mettre en place pas mal de projets, que ce soit comme scénariste, auteur", a-t-il dit. Quels sont ses revenus aujourd'hui ? "J'ai Pôle Emploi d'une part (...) Comme je suis auto-entrepreneur, je peux facturer des prestations, sinon je fais des piges (...) On se débrouille quoi", a-t-il répondu.

S'il n'a pas souhaité révéler la somme qu'il touche par mois, le journaliste de 56 ans a voulu "être transparent" sur la question. "Mes comptes sont simples. Pour vivre entre mes filles, toute la logistique, l'appartement, tout à payer parce que je suis locataire et pas propriétaire, il me faut 6000 euros minimum (...) Donc forcément, non, je ne gagne pas 6000 euros en ce moment, ça c'est sûr", a-t-il précisé.

"Ils ont une relation fusionnelle"

Dans la suite de l'entretien, Christophe Carrière a parlé de son lien avec Virginie Foucault, la fille de Jean-Pierre Foucault. "C'est une de mes meilleures amies. Avec Cyril Hanouna, c'est la créatrice de TPMP, c'est elle qui est à l'origine de tout. On vient de co-réaliser ensemble un documentaire qui sera diffusé sur France 3 Normandie en septembre normalement sur le Festival de Deauville vu par les Normands (...) Elle m'a produit deux autres documentaires qui sont passés sur France 4 et je suis sûr qu'on a encore plein de projets ensemble à venir. Elle vit à Marseille maintenant, mais on se voit dès que possible", a-t-il dit.

Cette amitié lui a-t-il permis de se rapprocher de Jean-Pierre Foucault ? "Je n'ai jamais passé de soirées avec lui. Je lui parle de temps en temps au téléphone quand je suis avec Virginie. Ils ont une relation fusionnelle. Il n'y a pas un jour dans la vie de Virginie où elle n'appelle pas son père, où son père l'appelle (...) Il a un vrai humour, il est très, très drôle", a-t-il répondu.

