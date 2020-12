Jean-Pierre Foucault : son coup de gueule en faveur des artistes

Depuis pratiquement un an, la France est touchée par la crise du coronavirus. Une crise qui a provoqué deux confinements et la fermeture des bars, coiffeurs, restaurants, salles de cinéma, théâtres et bien d’autres. Des commerces jugés non-essentiels par le gouvernement. À l’approche des fêtes de fin d’année, certains commerçants ont pu rouvrir leurs portes. Mais ce n’est pas le cas du secteur de la Culture, toujours touché par la crise. Et pour cause, le gouvernement a décidé de laisser les salles de cinéma et de théâtre fermées. Une décision que beaucoup de célébrités ont du mal à comprendre. C’est notamment le cas de Jean-Pierre Foucault. Invité de "6 à la maison" sur France 5 ce lundi 14 décembre 2020 afin de promouvoir le concours de Miss France 2021 qui se déroulera samedi prochain au Puy-du-Fou, l’animateur phare de TF1 a fait part de son incompréhension face à la fermeture des salles de cinéma et de théâtre.

"C'est insupportable !"

"Ce matin, j'ai pris l'avion pour venir ici. Il était complet ! On était par rangée de trois, chacun avec son masque et comme au théâtre, on ne se parlait pas. Donc où est la différence ? Pardonnez-moi, mais c'est un petit peu absurde", a expliqué Jean-Pierre Foucault face à Anne-Elisabeth Lemoine avant de continuer : "Je n'arrive pas à bien comprendre". Anne-Elisabeth Lemoine a rebondi en expliquant que cette décision du gouvernement "révoltait beaucoup d'artistes". "Oui, c'est ce qui révolte beaucoup d'artistes. C'est de voir les métros bondés, les trains bondés, la vie continuer alors qu'elle est contrainte de s'arrêter, en tout cas pour ce qui concerne la culture…", a répondu Jean-Pierre Foucault avant de pointer du doigt "une erreur" commise, selon lui, par le gouvernement : "Il me semble que l'erreur, c'est de donner des objectifs de dates. On donne une date, on y croit, puisque ce sont nos gouvernants qui nous donnent cette date là. Et puis, petit à petit, cette date change, évolue, recule. Jusqu'où ? C'est insupportable ! Vous vous préparez, vous répétez, vous travaillez, vous prenez toutes les précautions nécessaires".

Par Matilde A.