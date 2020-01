Jean-Pierre Foucault : Son image utilisée par La Manif pour tous, il réagit

C'est en 2012 que le mouvement La Manif pour Tous a été créé en opposition à la loi sur les mariages homosexuels. Depuis, les manifestants poursuivent leur combat sur d'autres thèmes. Ainsi le 19 janvier prochain, La Manif pour Tous sera mobilisée à Paris contre la PMA et la GPA. Et afin d'assembler le plus de Français possible, la Manif pour Tous n'a pas hésité à s'approprier l'image de Jean-Pierre Foucault dans sa nouvelle campagne. Sur son compte Twitter, la manif pour Tous a partagé un cliché de Jean-Pierre Foucault réutilisant au passage des propos qu'il a tenus dans l'émission "la chanson secrète" il y a quelques jours : "On a qu’un père, et ce père-là a été mon guide dans ma vie personnelle et professionnelle. Il ne se passe pas un jour sans que je ne pense à lui". Des citations qui ont été détournées par la Manif pour Tous : "Imparfait, absent, maladroit, aimant, réconfortant ou drôle... un père, c'est unique, "on n'en a qu'un !" et c'est de lui que l'on vient. Personne n'a le droit de décider de nous en priver", a écrit en légende sur Twitter le mouvement.

Jean-Pierre Foucault en colère

Mais rapidement, de nombreux internautes ont réagi en découvrant le post : "Vous avez bien entendu demandé l’autorisation de Jean-Pierre Foucault avant de l’associer à votre campagne ?", "Et Jean-Pierre Foucault est ok pour que son image et ses propos soient utilisés pour une campagne anti PMA ?". De son côté, Jean-Pierre Foucault a répliqué en s'attaquant au mouvement directement sur Twitter : "J’aurais apprécié que vous me demandiez l’autorisation d’utiliser mon image et mes propos dans une émission où l’on évoquait ma famille et mon père. Cela s’appelle l’éducation". Reste à voir si La Manif pour Tous va répondre à Jean-Pierre Foucault.

J’aurais apprécié que vous me demandiez l’autorisation d’utiliser mon image et mes propos dans une émission où l’on évoquait ma famille et mon père . Cela s’appelle l’éducation. — Jean-Pierre Foucault (@Foucault_JP) January 13, 2020

Par Alexia Felix