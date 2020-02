Jean-Pierre Foucault terrorisé par le coronavirus ? Sa mise au point sur Twitter

Face à l’épidémie de coronavirus qui continue de faire des victimes en Chine, la France a pris la décision il y a quelques jours de rapatrier en urgence ses ressortissants français présents sur le sol chinois. Ces derniers ont été accueillis dans des centres d’accueil dans le sud de la France. Et selon Ici Paris, ces arrivées auraient perturbé Jean-Pierre Foucault et sa femme Evelyn. Selon nos confrères, l’animateur de TF1 se sentirait démuni et serait même terrorisé par le coronavirus : "Cloîtrés dans leur maison de Carry-le-Rouet dans le sud de la France, l’animateur et son épouse vivent des heures sombres et angoissantes. Ils sont voisins d’un centre d’accueil des 180 expatriés de Chine, potentiellement porteurs de virus. On ne sait pas encore s’ils sont contaminé ou pas. Ils y demeureront en quarantaine pendant au moins 14 jours", a fait savoir le magazine.

"Lire autant de bêtises me surprend"

Face aux propos de Ici Paris, Jean-Pierre Foucault a décidé de sortir rapidement de son silence. Sur son compte Twitter, l’animateur a tenu à démentir l’information et à mettre les choses au clair : "Ici Paris dit que je suis cloîtré dans ma maison de Carry par peur du coronavirus ! Lire autant de bêtises me surprend. Le jour de l’arrivée de nos compatriotes je leur ai souhaité la bienvenue sur Twitter. Par contre le virus de la connerie a fait encore de nouvelles victimes !". Une mise au point qui a le mérite d’être claire. Reste à voir si Ici Paris va répondre à Jean-Pierre Foucault.

Ici paris dit que je suis cloîtré dans ma maison de Carry par peur du coronavirus!Lire autant de bêtises me surprend.Le jour de l’arrivée de nos compatriotes je leur ai souhaité la bienvenue sur Twitter .Par contre le virus de la connerie à fait encore de nouvelles victimes !!!! — Jean-Pierre Foucault (@Foucault_JP) February 5, 2020

Par Alexia Felix