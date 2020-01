Jean-Pierre Pernaut agacé par l'attitude de Nathalie Marquay ? Un membre de TF1 balance

En 2007, Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut se sont dit "oui", après plusieurs années de concubinage et les naissances de leurs enfants, Lou et Tom. Sur la scène médiatique, les deux époux n'hésitent jamais à se confier sur leur jolie histoire d'amour, et sur les différents combats qu'ils ont toujours mené main dans la main. Si Nathalie Marquay a su apporter tout son soutien à Jean-Pierre Pernaut lorsque celui-ci a dû se battre contre un cancer de la prostate, l'ex-Miss France sait tout aussi bien faire le show sur le compte de son présentateur de mari. La preuve il y a quelques jours, dans l'émission de C8, "C'est que de la télé", où elle officie en tant que chroniqueuse. Nathalie Marquay n'avait pas été tendre à l'égard de Jean-Pierre Pernaut alors qu'on lui demandait qui est le plus râleur dans son couple : "Ça dépend des moments... Alors, pour les enfants, c'est moi. Et mon pauvre Jean-Pierre en a pris plein la gueule quand j'étais en ménopause, ça c'est sûr, parce qu'il faut supporter les femmes en ménopause. Mais une fois que c'est passé, après c'est moi qui en prends plein la gueule, parce qu'en vieillissant, c'est difficile de le supporter" a-t-elle sèchement confié.

Des confidences qui choquent à TF1

Bémol : Nathalie Marquay n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'elle se penche très souvent sur les mauvaises habitudes de Jean-Pierre Pernaut. Un portrait franchement très peu flatteur du présentateur de TF1, qui commence fortement à agacer dans les couloirs de la première chaîne. En témoigne les récentes déclarations d'un membre du groupe dans les colonnes d'Ici Paris : "Décrire ainsi celui dont on partage la vie depuis plus de douze ans n’a rien de très charitable ni d’aimant" a estimé cette source qui souhaite rester anonyme. Pire encore, Jean-Pierre Pernaut lui-même commencerait à s'agacer du comportement de son épouse, très bavarde dès qu'il s'agit de salir sa réputation. Le journaliste "souffrirait de se voir ainsi critiqué par celle qu'il n'a cessé d'aimer." De l'eau dans le gaz ?

Par Sarah M