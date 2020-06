Jean-Pierre Pernaut annonce la date de son retour au JT de TF1

Avec cette longue période de confinement, les émissions avaient changé de format. En effet, certaines se faisaient en direct, à domicile. C'est le cas notamment du JT de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Depuis plusieurs semaines, le présentateur avait quitté les plateaux de TF1 pour les ramener chez lui. Et durant cette période de crise sanitaire, il n'a pas hésité à se faire remarquer. Il s'en est pris plusieurs fois au gouvernement en pointant du doigt notamment les différentes incohérences concernant la gestion de la crise sanitaire. "Quel contraste en tout cas avec ces images qu’on a vu tout à l’heure de rues commerçantes noires de monde, y compris dans les grandes villes, y compris dans les zones rouges. On l’a vu en Alsace, c’est vrai aussi dans les stations balnéaires où il y a des rues noires de monde alors que les plages sont vides… alors qu’il y a de l’espace" avait-il fait remarquer en plein direct.

Jean-Pierre pernaut est "heureux"

Et il semblerait que son franc-parler ne déplaise pas aux téléspectateurs puisqu'ils sont de plus en plus nombreux chaque midi à suivre le journal de Jean-Pierre Pernaut qui s'est montré très aminci, malgré une version "à la maison", qui va bientôt se terminer.

Le présentateur vient de poster un message sur son compte Twitter dans lequel il annonce enfin son grand retour en plateau. "Heureux ! Rendez-vous demain et vendredi pour mes deux derniers '13h à la maison'. Ravi de vous avoir accompagnés pendant cette période si difficile. Retour sur le plateau du JT de 13h lundi.... Bravo à l’équipe du 13h et à Jacques Legros d’avoir si bien bossé".

Par J.F.