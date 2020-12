Jean-Pierre Pernaut annonce le lancement de sa nouvelle chaîne !

J-5. Le 18 décembre prochain, Jean-Pierre Pernaut fera ses grands adieux au JT de 13 h de TF1. Après trente-trois ans a présenté le journal télévisé tous les midis, Jean-Pierre Pernaut passera le flambeau à Marie-Sophie Lacarrau.

Cette décision a été prise après des mois de discussion avec sa femme, Nathalie Marquay. Les différents soucis de santé du journaliste l'ont poussé à arrêter.

Jean-Pierre Pernaut avait donc annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. Il avait posté une vidéo au mois d'octobre pour informer les internautes de son souhait de quitter le JT de 13 h. Mais dans cette séquence, le journaliste avait rassuré ses fans en expliquant qu'il restait malgré tout dans le groupe TF1 puisqu'il partait animer une nouvelle émission sur LCI.

JPP TV arrive bientôt !

Il y a quelques semaines maintenant, Jean-Pierre Pernaut avait dévoilé son nouveau projet. Le journaliste, passionné par les régions et les produits locaux souhaitait continuer à informer sur le sujet. Il lance donc sa chaîne sur Internet, "Jean-Pierre Pernaut TV". Il a posté une photo sur son compte pour lancer le grand compte à rebours ! "J -7 ! Inscrivez-vous, c'est gratuit". Quelques jours plus tôt, il avait posté une vidéo sur son compte Instagram pour expliquer la ligne éditoriale de "JPP TV" : "J'espère vous retrouvez très vite sur la JPP TV. Nouveau format pour retrouver tous les beaux reportages sur nos régions que nous aimons tant, le terroir, le patrimoine, les traditions, l'actualité bien évidemment que je commenterai régulièrement avec vous, et puis les opérations de défense du patrimoine, de défense des villages - SOS Villages - ou l'élection du plus beau marché".

