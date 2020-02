Jean-Pierre Pernaut bientôt à la retraite ? Sa femme aimerait qu'il "profite"

Aux commandes du 13h de TF1 depuis plus de 30 ans, Jean-Pierre Pernaut est un incontournable du petit écran. Celui qui fêtera ses 70 ans en avril prochain est régulièrement la cible de rumeurs l'envoyant à la retraite. Oui mais voilà, Jean-Pierre Pernaut ne l'entend pas de cette façon et dément les rumeurs auprès du Courrier Picard. Opéré d'un cancer de la prostate en 2018, il va mieux. Sa femme, l'ancienne Miss France Nathalie Marquay-Pernaut était l'invitée de TPMP mardi 25 février et a donné de bonnes nouvelles concernant sa santé. "Jean-Pierre va très bien, naturellement il va faire une prise de sang tous les deux mois parce qu'il y a un contrôle à faire (…) et puis c'est vrai qu'une fois qu'on a 70 ans il faut faire des analyses… Je prends soin de lui car lui ne prend jamais soin de lui !" Elle est également revenue sur le rythme de travail de son mari et ses aspirations à elle…

"Je suis sûre que ça le tuerait"

Nathalie Marquay-Pernaut confie à Cyril Hanouna que son mari a un quotidien bien rempli, "Ce qui compte pour lui c'est le 13h, le 13h, travailler, travailler, travailler toujours travailler, plaire à son public, ne pas le décevoir. C'est quand même impressionnant, je n'arrive même pas moi à le tenir à la maison, vous vous rendez-compte ? C'est décevant quand même !" dit-elle en rigolant. A la question de savoir si 2020 sera la dernière année de Jean-Pierre Pernaut à la tête du 13h, elle est catégorique : "Franchement, je ne pense pas. Il n'est pas prêt de prendre sa retraite encore, TF1 n'accepte pas non plus et pourquoi avec 42% de part d'audience et s'il aime son métier ? En plus, malgré ses audiences, il ne reste pas sur ses acquis, il cherche toujours le plus (…)"

S'il est passionné, est-ce qu'un arrêt pourrait être terrible pour le présentateur ? Sa femme qui s'inquiétait sur le plateau de "C'est que de la télé" en est persuadée, "Moi je suis sûre que ça le tuerait. Je suis sûre car c'est sa passion, ça lui donne envie de se lever le matin". Oui mais Nathalie Marquay-Pernaut, elle, a d'autres aspirations. "Moi je lui dis de lever le pied. J'aimerais bien qu'il arrête. Je pense qu'à 70 ans, même s'il a plein de ressources, j'aimerais bien qu'il profite de nous, des enfants, qu'il profite de sa retraite car on ne sait pas ce qui peut arriver plus tard mais là c'est pas d'actualité, vraiment pas". Elle confirme à Cyril Hanouna que de nombreuses personnes "veulent sa place". Et quand Jean-Pierre Pernaut prendra sa retraite, la chaîne sera avec lui. "TF1 fait confiance à Jean-Pierre et ils vont le concerter avant pour savoir qui pourrait le remplacer".

Par Valentine V.