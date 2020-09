Jean-Pierre Pernaut : Ce célèbre animateur qu'il ne porte pas dans son coeur

Quelques jours après l'annonce de son départ, Jean-Pierre Pernaut a signé un passage très remarqué sur le plateau de "Touche pas à mon poste" sur C8. Ce lundi 21 septembre, le journaliste de 70 ans était en effet attendu par Cyril Hanouna, avec sa femme Nathalie Marquay. Après avoir bien sûr évoqué son départ du JT de TF1 et son avenir sur la chaîne, le père de famille s'est laissé aller à quelques confidences.



Plutôt curieux, Cyril Hanouna a en effet lancé un petit "question/réponse" et n'a pas hésité à demander à Jean-Pierre Pernaut : "Est-ce que t'as des ennemis, est-ce que t'as un mec que tu n'aimes pas du tout dans le métier ?". Un brin hésitant, le journaliste a finit par répondre "oui" tout en refusant de donner des noms. Jean-Pierre Pernaut ne s'attendait sûrement pas à ce que sa femme Nathalie Marquay ne fasse une fracassante révélation : "Si, il y a Ruquier, Ruquier il ne l'aime pas" a-t-elle lancé.

Jean-Pierre Pernaut balance sur Laurent Ruquier

Face aux éclats de rire sur le plateau et face à la détermination de son épouse, le présentateur du 13H n'a eu d'autre choix que de confirmer ces surprenants propos avant de s'expliquer : "C'est pas que je ne l'aime pas, je l'ai vu une fois. Il est venu saluer Nathalie dans les coulisses du théâtre où l'on jouait. Mais Ruquier c'est vrai que pendant des années et des années avec son ami Baffie, il me fracasse en disant "voilà, c'est l'homme du gouvernement"... Heureusement que j'ai eu quinze gouvernements donc bon... un jour, je suis chiraquien, un jour macroniste et là on dit que je suis anti-macroniste..." s'est-il agacé.

Un nouveau petit coup de gueule assumé qui risque de manquer aux fidèles téléspectateurs du JT de 13h ! Dans quelques mois, ces derniers auront en effet rendez-vous avec Marie-Sophie Lacarrau qui a été choisie pour le remplacer après son départ.

Par E.S.