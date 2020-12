Jean-Pierre Pernaut : Ce choix que Nathalie Marquay lui a imposé pendant le confinement

L'élection de Miss France 2021 sera diffusée ce dimanche 19 décembre. Cet événement est très attendu par les Français, d'autant plus qu'il s'agit du centenaire du concours de beauté. Bien évidemment, cette soirée ne ressemblera en rien aux précédentes en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde. Afin de respecter au mieux les mesures de sécurité et les gestes barrières, le public ne sera pas convié lors de ce grand événement qui élira la nouvelle reine de beauté. Cependant, le comité Miss France a quand même décidé d'en mettre plein les yeux et avant cette soirée placée sous le signe de la beauté, un documentaire retraçant les 100 ans de ce concours sera diffusé ce vendredi 11 décembre sur C8. Gala a obtenu un extrait de ce reportage qui met en lumière Nathalie Marquay, élue Miss France en 1987. Dans cette courte vidéo, l'épouse de Jean-Pierre Pernaut évoque l'ultimatum qu'elle a imposé au célèbre journaliste de TF1 en pleine pandémie de coronavirus.

"Je t'en supplie"

Dans ce documentaire intitulé "La vraie vie de vos Miss", Nathalie Marquay est revenue sur la période du premier confinement et a partagé ses craintes face à l'état de son mari, qui est une personne "à risque". Elle a estimé que "ce n'était pas sérieux qu'il aille travailler", en pleine pandémie. Elle l'a donc imploré de travailler de la maison. Elle raconte ce qu'elle lui a dit : "Je t'en supplie. Appelle ton patron. Je ne veux pas que tu ailles à TF1. C'est trop dangereux !" Finalement, Jean-Pierre Pernaut a écouté sa femme et a décidé de présenter le journal de 13h depuis chez lui. Un moyen d'être encore plus proche de ses téléspectateurs. Le couple s'est même remémoré le jour où le journaliste a présenté le Journal Télévisé avec des "tongs aux pieds" : "J'étais comme tout le monde. J'étais confiné comme les gens, donc on était encore plus dans la logique du 13h, qui est dans la proximité." Le visage phare de TF1 présentera son dernier JT le 18 décembre prochain, veille de l'élection de Miss France 2021.

