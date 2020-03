Jean-Pierre Pernaut : ce reportage qui l'a marqué à vie

Depuis plus de trente ans, Jean-Pierre Pernaut est aux commandes du 13h de TF1. Samedi 29 février, l'émission "50 minutes inside" lui a consacré son portrait de la semaine. L'occasion pour le journaliste de 70 ans de revenir sur sa longue carrière, mais aussi sur sa vie privée. En effet, pendant son entretien face à Nikos Aliagas, le présentateur est revenu sur sa rencontre avec Nathalie Marquay, sa femme depuis 2007.

C'est lors de l'élection de Miss France en 2001 que le couple s'est rencontré. "Moi, j'adore l'ambiance des Miss France et j'étais invité à l'élection. J'avais été membre du jury l'année précédente et Geneviève de Fontenay m'avait dit : 'Je vous mettrai dans la salle à côté de Nathalie Marquay'. Le réalisateur, je crois que c'était Gilles Amado, nous avait mis des plans de coupe parce qu'on a rigolé toute la soirée et on s'est bien amusés et puis voilà, on ne s'est pas quittés. C'était il y a 20 ans", a-t-il dit.

Des images "épouvantables"

Dans ce même entretien, Jean-Pierre Pernaut a été invité à revenir sur un reportage qu'il a effectué dans sa carrière de journaliste alors qu'il n'avait que 24 ans. En effet, il avait été le premier à se rendre sur les lieux du crash d'un vol de la Turkish Airlines en mars 1974. L'avion s'était écrasé dans la forêt d'Ermenonville, près de Paris, faisant 346 morts. Aujourd'hui encore, le présentateur du 13h de TF1 reste marqué par ce drame.

"C'était des images épouvantables. On ne pourrait plus diffuser ces images à la télévision aujourd'hui", a-t-il confié. Et de poursuivre : "C'était mon premier reportage diffusé sur une grande chaîne nationale. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi horrible et je n'ai jamais revu quelque chose de si horrible. Ça marque forcément".

