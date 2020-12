Jean-Pierre Pernaut célèbre un nouveau succès !

Ce n’était qu’un au revoir. Après 33 ans passés au service des régions françaises et de leur patrimoine, Jean-Pierre Pernaut a fait ses adieux au JT de 13heures, le vendredi 18 décembre 2020. Un moment riche en émotions pour le journaliste qui n’a pu contenir son émotion en découvrant les nombreux témoignages de ses collègues et les hommages que lui ont rendus les Français. Pas question pour autant de prendre sa retraite. À 70 ans, le compagnon de Nathalie Marquay a encore bien des projets à réaliser.

Parmi eux, la plateforme numérique baptisée JPPTV ou le "Netflix des régions", sur laquelle on peut retrouver des centaines de reportages du 13heures de TF1 mettant à l’honneur le savoir-faire français, les petits commerçants, les paysages de l’hexagone sans oublier les reportages sur le patrimoine et le terroir si chers à son coeur, le quotidien des régions et les nombreuses traditions made in France respectées par les grands et les petits.

Les coups de cœur et les coups de gueule de JPP en replay

Quelque jours seulement après son lancement, la plateforme connaît déjà un véritable "succès", selon Le Figaro. En une semaine, celle-ci compte 110 000 inscrits : "Dans le détail, ce sont 100 000 inscrits comptabilisés en trois jours", rapportent nos confrères. Ces derniers soulignent : "Ces 350 reportages déjà à disposition sont classés par thématique : la vie dans nos terroirs, les artisans de nos régions, le patrimoine etc. (…). Le tout sur un fond vert qui rappelle les champs et prairies de nos campagnes. Le catalogue sera alimenté au fil des semaines par l’entourage de Jean-Pierre Pernaut, en harmonie avec les équipes du digital, aussi bien pour les archives que pour les sujets les plus récents".

Quant à ceux qui ont adoré ses prises de positions, on apprend : "La star de la Une a également prévu une place pour ses coups de cœur et coups de gueule". Même si sa remplaçante Marie-Sophie Lacarrau a promis de garder l’âme du JT de JPP dès son arrivée sur TF1 le 8 janvier prochain, il faut croire que celui-ci manque déjà a ses fans.

Par C.F.