Jean-Pierre Pernaut clashe un internaute qui met en doute son témoignage sur le cancer

Dans "Stars à nu" vendredi 31 janvier sur TF1, Jean-Pierre Pernaut est revenu sur son cancer de la prostate. Pendant deux mois à l'automne 2018, il a dû céder sa place de présentateur du JT de 13 heures de TF1. Une première pour celui qui anime ce rendez-vous quotidien depuis 1988. Mais il n’a pas eu le choix. En effet, le mari de Nathalie Marquay a dû se faire opérer pour soigner son cancer de la prostate. Vendredi soir, il est revenu en détail sur son expérience. Son premier rendez-vous chez l'urologue, la biopsie puis les quinze jours d’hospitalisation. C’est après qu’il a dû prendre sur lui car on l’a obligé à porter une "sonde urinaire pendant une semaine ou deux" et "une couche-culotte quelques semaines".

Un témoignage très émouvant qui a beaucoup touché Bruno Guillon mais aussi de nombreux téléspectateurs. Sauf un. Cette voix discordante vient d’un Twittos surnommé CancerRose. Alors que Jean-Pierre Pernaut twitte des félicitations à Arthur pour son émission, CancerRose lui répond que non, inciter au dépistage n’est pas une bonne idée.

Le dialogue entre CancerRose et Jean-Pierre Pernaut finit par déraper

"C'est un projet dangereux, inutile, racoleur, désinformant les populations. Je ne comprends pas l'inertie du CSA. Vous faites n'importe quoi pour de l'audience", écrit-il. Le dialogue continue et Jean-Pierre Pernaut se justifie en expliquant qu’il a des amis qui sont morts du cancer de la prostate. Un argument balayé par l’internaute qui persiste : le dépistage n’est pas obligatoire et est même déconseillé. "Vous persistez à enfoncer votre public dans de fausses croyances", insiste-t-il. Toujours courtois, le présentateur du 13 heures affirme que le dépistage l’a sauvé.

C’est là que le dialogue s’envenime. CancerRose estime que sa "petite expérience" n’est que la sienne : "Je rêve. Votre petite expérience n'est que la vôtre. J'ai hélas celle d'hommes en tentatives de suicides à cause d'un diagnostic inutile." Jean-Pernaut, visiblement énervé n’en revient pas et recadre immédiatement l’internaute : "Ça c’est sûr ! Mais votre ton comminatoire ne me plait pas. HAS, CSA ???? Pour empêcher des témoignages ? Pour quoi au fait ? Quant à mon expérience, vous pouvez la mettre en doute. Mais moi je la connais. Allez ! Bon dimanche."

Merci à toi @alsublet pour ta bonne humeur et ton enthousiasme avec @LeChrisMarques !!! Bravo @Arthur_Officiel pour avoir porté ce beau projet. Immense coup de chapeau à toutes nos #StarsANu ! Ils ont été formidables. Et vive la vie ! — Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) January 31, 2020

Par Mélanie C.