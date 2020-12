Jean-Pierre Pernaut : comment se sent-il à quelques jours de son départ du JT de 13h ?

Dernière ligne droite pour Jean-Pierre Pernaut. Vendredi 18 décembre, le journaliste présentera son tout dernier JT de 13 heures après 33 ans de bons et loyaux services sur TF1. Dans un entretien exclusif accordé au Parisien, Thierry Thuillier - patron de l'information sur TF1 - s'est confié, révélant comment le présentateur se sentait à quelques jours de sa dernière sur la chaîne. Non Stop People vous en dit plus.