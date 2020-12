Jean-Pierre Pernaut : Dany Boon réagit avec humour à son départ

Le départ de Jean-Pierre Pernaut ce vendredi 18 décembre bouleverse la Toile. Ainsi, le journaliste de 70 ans a eu droit à une pluie d’hommage de la part de plusieurs personnalités de la télé, notamment Nikos Aliagas : "Mon grand-père Spyros disait qu’un homme ne tire jamais sa révérence quand il peut encore serrer les mains en regardant droit dans les yeux. Jean Pierre fait partie de ces hommes. Le chemin parcouru force le respect, la poignée de main qu’on ne peut échanger aujourd’hui dans ce monde "distancié" nous rappelle que ce n’est pas la longévité et les "relations publiques" qui font les carrières télévisuelles (ou autres) mais bel et bien la sincérité du lien que l’on instaure dès le premier jour". De son côté, Denis Brogniart a écrit un émouvant texte : "Tu ne peux imaginer mon émotion au moment où tu vas laisser cette place que tu as construite jour après jour depuis 33 ans, un tiers de siècle. Tu es un exemple depuis que j’ai embrassé la même vocation, exemple de fidélité, d’originalité, de ténacité et de singularité".

"Pourquoi tu arrêtes ?"

En direct sur TF1 avant de faire ses ultimes adieux, Jean-Pierre Pernaut a eu droit à une touchante surprise de la part de Dany Boon. L’acteur et réalisateur a tenu à adresser un touchant message rempli d’humour au journaliste dans une vidéo qui a été dévoilée en direct à Jean-Pierre Pernaut : "Bon Jean-Pierre ! Ça y est biloute, c’est la dernière ! Pourquoi tu arrêtes ? C’est dommage, comment on va avoir des nouvelles de la France profonde ? Plus personne ne va savoir et ma mère qu’est-ce qu’elle va regarder à midi ? Ah c’est à 13h tu as changé d’horaire, horaire d’été ! Le journal à l’heure d’Hiver. Merci, bravo pour toutes ces belles années et puis tous les bons moments qu’on a vécus ensemble notamment avec Bienvenue chez les Ch’tis. Une grosse bise". De touchantes confidences auxquelles Jean-Pierre Pernaut a réagi directement : "Salut Biloute merci infiniment Dany Boon".

Par Alexia Felix