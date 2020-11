Jean-Pierre Pernaut dénonce les failles du confinement dans une surprenante vidéo

Depuis le 30 octobre dernier, la France vit un second confinement. Face à l'augmentation fulgurante du nombre de contamination à la Covid-19, Emmanuel Macron a en effet pris la décision d'imposer cette mesure drastique durant au moins quatre semaines. A la différence du premier confinement qui s'était déroulé en mars dernier, les établissements scolaires demeurent ouverts.



Face à la colère des petits commerçants et face aux nombreuses des coiffeurs, le Premier Ministre, Jean Castex a dû prendre la parole ce dimanche 1er novembre 2020. Avec fermeté, il a annoncé, durant le JT de 20h de TF1, que les petits commerçants se doivent de fermer leurs établissements... tout en demandant aux Français de penser aux soignants débordés par cette seconde vague de contamination.

Jean-Pierre Pernaut s'insurge sur Twitter

Et alors que les citoyens français devraient être chez eux, on remarque que rien n'a changé et que les rues sont toujours aussi bondées. Un constat également rendu par Jean-Pierre Pernaut ce lundi 2 novembre 2020. Sur Twitter, le célèbre présentateur du JT de 13h qui exprime très souvent son désaccord avec les décisions du gouvernement, a publié une vidéo sur laquelle montrant les bouchons sur l'autoroute.



"La France est confinée depuis ce matin, nous sommes le lundi 2 novembre. Je suis sur l'autoroute A13, à une dizaine de kilomètres de Paris... et bouchons habituels. En fait, le confinement, je pense que les fleuristes sont fermés, les libraires sont fermés, les magasins de jouets sont fermés mais le reste fonctionne. Alors si dans le métro c'est la même cohue que sur l'autoroute, je ne sais pas mais il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire !" s'étonne le mari de Nathalie Marquay.



"Voilà, Jour 1 du confinement, après les vacances de la Toussaint, apparemment tout fonctionne ou tout va fonctionner puisque tout le monde va bosser..." a-t-il conclu un brin choqué.



Par E.S.