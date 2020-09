Jean-Pierre Pernaut donne son avis sur sa remplaçante Marie-Sophie Lacarrau

A la surprise de tout le monde, Jean-Pierre Pernaut a pris la décision de quitter son poste de présentateur du JT de 13 heures de TF1 à la fin de l’année : "J'ai décidé de changer de rythme et de transmettre le flambeau du journal dès la fin de cette année (...) Je suis certain que Gilles Pélisson, le patron de TF1, et Thierry Thuillier, le patron de l'information, auront à cœur de maintenir ce journal dans la même logique de proximité (...) Pour autant, je ne quitte ni ce métier, ni le groupe TF1, ni les liens qui m'attachent tellement à vous", a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux. Et quelques jours après cette annonce, les téléspectateurs ont appris que Marie-Sophie Lacarrau avait été choisie pour succéder à Jean-Pierre Pernaut dès le 4 janvier 2021.

"C’est un bon choix"

Ce lundi 21 septembre, Jean-Pierre Pernaut était l’invité de Cauet dans son émission C’Cauet sur NRJ. L’occasion pour le journaliste de 70 ans de donner enfin son avis sur le choix de sa remplaçante : "Que pensez-vous du choix de Marie-Sophie Lacarrau pour vous succéder ?", a demandé Maxime Riou. Ce à quoi le présentateur a répondu : "Je ne connais pas sa voix parce que je regarde son journal sans le son. Je regarde ce qu'ils font en face. Elle est très sympa à l'antenne, elle est pétillante et rayonnante. C'est le choix de Gilles Pélisson et Thierry Thuillier pour me remplacer et je pense que c'est un bon choix !". Une confidence qui devrait faire très plaisir à Marie-Sophie Lacarrau. Cette dernière sera remplacée sur France 2 par Julian Bugier, qui était de son côté le joker d’Anne-Sophie Lapix au 20H.

Par Alexia Felix