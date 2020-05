Jean-Pierre Pernaut écarté de TF1 ? Nathalie Marquay fait une mise au point

Pendant la période de confinement en France, c’est depuis son domicile que Jean-Pierre Pernaut a assuré un duplex quotidien pour TF1 en proposant une pastille après le JT de 13 heures. Et il y a quelques semaines, le présentateur n’avait pas hésité à pousser un coup de gueule en direct contre le gouvernement et sur sa façon de gérer la crise du coronavirus : "Les masques interdits en pharmacie mais autorisés chez les buralistes. Comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes. Comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants toujours fermés. On a du mal à comprendre tout ça et maintenant entre les infos un jour sur un déconfinement par région, le lendemain ce n'est plus par région. Un jour l’école est obligatoire, le lendemain elle ne l’est plus. Donc tout ça donne le tournis".

"Il revient sur TF1"

Suite aux propos de Jean-Pierre Pernaut, de nombreux téléspectateurs ont été étonnés de ne pas revoir à l’antenne le présentateur sur TF1 dès ce lundi 11 mai, alors que le déconfinement a été lancé en France. De quoi lancer la rumeur d’une sanction de la part de la chaîne. Et alors que l’équipe de Cyril Hanouna est revenue sur cette affaire, Nathalie Marquay, la compagne de Jean-Pierre Pernaut, a tenu à mettre les choses au clair. Après avoir appelé en direct Cyril hanouna, Nathalie Marquay a expliqué : "Arrêtez de dire qu'il y a des complots. J'en ai marre d'entendre ça. Il revient sur TF1. Ils sont très sympas d'être d'accord avec nous de le mettre en confinement avec moi". Ainsi si Jean-Pierre Pernaut n’a pas encore fait son retour, ce serait pour sa santé qui est devenue assez fragile depuis qu’il a été atteint d’un cancer de la prostate.

Par Alexia Felix