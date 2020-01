Jean-Pierre Pernaut émouvant : il donne des détails sur son cancer de la prostate

Durant deux mois à l'automne 2018, Jean-Pierre Pernaut a cédé sa place de présentateur du JT de 13 heures de TF1. Lui qui présente ce rendez-vous quotidien depuis 1988 n'a pas eu le choix. Il a dû se faire opérer d'un cancer de la prostate. Très transparent envers les téléspectateurs, il a annoncé la nouvelle sans sourciller. Pour Jean-Pierre Pernaut, il est important de pousser les hommes à se faire dépister. C'est la raison pour laquelle, il est revenu en détail sur son cancer dans l'émission d'Arthur "Stars à nu" qui sera diffusée ce vendredi 31 janvier.

"Le doigt ça va, la biopsie c'est plus compliqué", lance Jean-Pierre Pernaut

Devant les autres participants de l'émission assis par terre face à lui, Jean-Pierre assis sur une chaise raconte sa maladie. Le présentateur est détendu et sourit, aussi à l'aise que quand il annonce un reportage sur le terroir de la Bourgogne dans son JT. "J’avais appris à ne pas avoir peur du mot grâce à ma femme Nathalie qui a eu un grave cancer, une leucémie, il y a quelques années. Elle a toujours dit: Il faut en parler, il faut dire quand on a un cancer, on a un cancer, on ne va pas cacher sa maladie", explique Jean-Pierre Pernaut. Face à lui, on voit dans la vidéo diffusée par Arthur sur son compte Instagram l'acteur Franck Sémonin de "Section de recherches", les animateurs Alexandre Devoise et Olivier Delacroix mais encore le mannequin Baptiste Giabiconi et l'ex-patineur Philippe Candeloro. Tous l'écoutent religieusement. Jean-Pierre Pernaut continue son récit : "Un cancer de la prostate, c'est vrai que chez un mec, on en entend rarement parler et pourtant c'est le premier cas de cancer en France je crois. 70 000 cas par an et 7 000 morts. Donc un an après je suis toujours vivant parce que ça se soigne et ça se guérit", continue le journaliste. Puis il conseille d'aller voir son médecin même "si le test n'est pas agréable du tout".

L'extrait s'arrête là, mais nos confrères du Figaro qui ont pu voir la scène entière, Jean Pierre-Pernaut est ensuite entré dans les détails. Son rendez-vous chez l'urologue ? Pas un moment de plaisir. "Il vous met un doigt tout simplement." Mais ce n'est rien comparé à la suite. "Le doigt ça va, la biopsie, ça devient plus compliqué." Toujours aussi naturel, le présentateur du JT a ensuite expliqué en quoi consistait l'opération. En tout, Jean-Pierre Pernaut est resté hospitalisé "une quinzaine de jours". Enfin, il a totalement assumé le fait d'avoir eu droit à "sonde urinaire pendant une semaine ou deux" et d'avoir dû porter "une couche-culotte quelques semaines". "Ce n'est pas une honte", conclut le journaliste. Un témoignage courageux et nécessaire qui poussera peut-être certains hommes à aller se faire dépister.

Par Mélanie C.