Jean-Pierre Pernaut encore incertain pour ses adieux : Nathalie Marquay témoigne (vidéo)

Jeudi 17 décembre, juste après avoir présenté son avant-dernier JT de 13h sur TF1, Jean-Pierre Pernaut a rencontré plusieurs lecteurs du Parisien afin de répondre à leurs questions. Ainsi, le journaliste de 70 ans est revenu sur la décision qu'il a prise il y a quelques mois de quitter le programme qu'il a présenté pendant 33 ans sur TF1. "J'ai décidé ça avec ma femme pendant le premier confinement. J'ai été bloqué à la maison un mois de plus que vous, car le médecin du travail de TF1 m'a interdit de revenir le 11 mai car j'avais 70 ans. Quand on ne cesse de vous dire que vous êtes vieux, vous commencez à vous sentir vieux. Est-ce qu'il n'était pas temps de changer de rythme ? Me lever à 6 heures tous les matins, ce n'etait plus raisonnable... Donc il fallait lâcher ce journal, qui est mon bébé depuis 33 ans. Ce n'est pas facile", a-t-il dit.

Et de poursuivre : "Dans l'histoire de l'audiovisuel, ça n'est jamais arrivé qu'un présentateur arrête de lui-même. En général, on se fait virer par son patron. TF1, c'est ma famille depuis 45 ans. Et j'ai envie qu'elle se porte bien. J'ai décidé d'arrêter maintenant et d'assurer une belle transition avec ma remplaçante (NDLR : Marie-Sophie Lacarrau).

"J'ai l'impression que c'est mon anniversaire..."

Ce vendredi 18 décembre, Jean-Pierre Pernaut présente son tout dernier JT de 13 heures sur TF1. Un évènement média que Jean-Marc Morandini a abordé dans son numéro inédit de "Morandini Live" avec Nathalie Marquay. Dans un premier temps, le présentateur a voulu savoir si Jean-Pierre Pernaut était "ému" en partant ce vendredi matin de leur domicile. "Oui, très. Je me suis levée exprès en même temps que lui à 6h10. Il traînait un peu. Il a dit : 'Je ne sais pas encore vraiment pour mon texte de fin. Je suis stressé, je ne suis pas bien'. Je lui ai dit : 'Ça va aller, ne t'inquiètes pas. Fais comme d'habitude'", a-t-elle répondu.

Nathalie Marquay a poursuivi son témoignage en évoquant les nombreux messages que son mari et elle ont reçus. "J'ai l'impression que c'est mon anniversaire tellement j'ai des messages de gens, d'amour (...) C'est un engouement énorme et on est très, très surpris Jean-Pierre et moi", a-t-elle confié. Et de poursuivre : "Il y a même des gens qui ont appris le Français grâce à son journal, c'est impressionnant (...) Ça fait tout drôle, tous ces messages d'amour, ça nous touche énormément". Regrette-t-il son choix ? "Il est vraiment encore entre les deux. Mais je pense qu'une fois que ça sera passé, qu'il sera à la maison et qu'il va s'occuper de son futur - parce qu'il continue - ça va aller mieux. Il verra que c'est une bonne décision. Puis comme on dit : 'Place aux jeunes'", a-t-elle dit.

Par Non Stop People TV