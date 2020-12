Jean-Pierre Pernaut fan de Johnny Hallyday : une photo dossier dévoilée

Jean-Pierre Pernaut vit actuellement sa dernière semaine aux manettes du JT de 13H de TF1. Le 18 décembre prochain, le présentateur phare de la Une fera ses adieux à ses fidèles téléspectateurs après 33 ans de bons et loyaux services. Une décision que sa femme Nathalie Marquay avait expliqué sur le plateau de "Touche pas à mon poste" où elle officie en tant que chroniqueuse. "Il lève juste le pied parce que se lever tous les matins à 6H, rentrer à 19H, il est fracassé. Il a des problèmes aux poumons, il a trois stents au coeur, il a des problèmes aux reins, il a eu son cancer. Faut qu’il se remette de tout ça. On a qu’une vie et moi je veux qu’il profite", avait expliqué Nathalie Marquay sur le plateau de Cyril Hanouna en septembre dernier.

Jean-Pierre Pernaut affiche un look surprenant !

Pour remplacer Jean-Pierre Pernaut, TF1 a recruté Marie-Sophie Lacarrau. Mais avant de laisser sa place à l’ancienne présentatrice du JT de 13H de France 2, Jean-Pierre Pernaut s’est vu réserver un hommage très drôle de la part de sa consoeur Dominique Lagrou-Sempere. Ce mardi 15 décembre 2020, Dominique Lagrou-Sempere a dévoilé une photo dossier de Jean-Pierre Pernaut ! "Regardez Jean-Pierre, j'ai retrouvé ça...", a-t-elle lancé, amusée. Sur le cliché, on peut voir le présentateur star de TF1 porter un T-Shirt noir sans manche à l’effigie de Johnny Hallyday, un faux tatouage sur le bras et un bandana autour du cou ! Tout sourire, Jean-Pierre Pernaut affiche un look surprenant. "Oh non ! Mais ça c'était une vielle photo, j'étais fan de Johnny et des soirées musique d'autrefois", a réagi Jean-Pierre Pernaut, hilare.

Par Matilde A.