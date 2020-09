Jean-Pierre Pernaut "fracassé" : les vraies raisons de son départ du 13H de TF1

Coup de tonnerre. Ce mardi 15 septembre 2020, Jean-Pierre Pernaut a annoncé son départ du JT de 13H de TF1 prévu pour la fin de l’année. Une annonce surprise que le présentateur de 70 ans a faite sur son compte Twitter. "Je l'ai annoncé ce matin à la rédaction de TF1 et à nos correspondants en région (…) J'ai décidé de changer de rythme et de transmettre le flambeau du journal dès la fin de l'année. Quel que soit leur choix pour prendre le relai, je suis sûr que Gilles Pélission et Thierry Thuillier auront à coeur de maintenir ce journal dans la même logique de proximité", a annoncé Jean-Pierre Pernaut dans une vidéo. Invitée de "Touche pas à mon poste" sur C8 ce mardi, Nathalie Marquay-Pernaut a révélé les vraies raisons du départ de son mari. Si l’ancienne Miss France a affirmé que Jean-Pierre Pernaut "va très bien", elle est revenue sur ses récents problèmes de santé qui l’auraient poussé à "lever le pied".

"Je veux qu’il profite"

"Il n’est pas évincé du 13H, rappelle-t-elle. Il lève juste le pied parce que se lever tous les matins à 6H, rentrer à 19H, il est fracassé. Il a des problèmes aux poumons, il a trois stents au coeur, il a des problèmes aux reins, il a eu son cancer. Faut qu’il se remette de tout ça. On a qu’une vie et moi je veux qu’il profite", a affirmé Nathalie Marquay-Pernaut sur le plateau de Cyril Hanouna. La femme du présentateur a également confié que Jean-Pierre Pernaut songeait à quitter le JT de 13H depuis quelques mois. "On en a parlé ensemble déjà pendant le confinement. Ensuite il a commencé dans sa petite tête à prendre la décision en juin. Et en vacances on n’a pas arrêté d’en parler", a encore révélé Nathalie Marquay-Pernaut. Si le nom du remplaçant de Jean-Pierre Pernaut n’a pas encore été révélé, elle a estimé qu’il fallait "une figure féminine" pour remplacer son mari. De son côté, Jean-Pierre Pernaut aurait plusieurs projets en tête, dont faire de la radio ! "Il aimerait faire de la radio, et même sur Europe 1, il aimerait bien", a affirmé sa femme et mère de ses deux enfants.

"Il lève juste le pied"@nmarquaypernaut nous dit toute la vérité sur le départ de Jean-Pierre Pernaut du JT de 13h de TF1 #TPMP pic.twitter.com/LoR2mVENY4 — TPMP (@TPMP) September 15, 2020

Par Matilde A.