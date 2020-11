Jean-Pierre Pernaut : Harry Roselmack lui rend un vibrant hommage dans TPMP

Le 18 décembre prochain, Jean-Pierre Pernaut présentera son dernier JT sur TF1. Le journaliste présent depuis 33 ans maintenant passera le flambeau à Marie-Sophie Lacarrau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette édition risque d'être forte en émotion. En effet, TF1 a décidé de mettre les petits plats dans les grands pour rendre hommage à Jean-Pierre Pernaut. Quelques surprises seront évidemment à prévoir durant ce journal qui sera plus long que d'habitude. Les correspondants présents aux quatre coins de la France lui adresseront un mot, et ses homologues du 20h, Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau seront également présents en plateau.

"Mais pour moi c'est le meilleur présentateur"

Il faut dire que Jean-Pierre Pernaut, habitué des coups de gueule, est l'un des plus respectés dans le métier. Et pour cause, il est l'un des plus anciens. Il fait partie de la génération de Claire Chazal et de Patrick Poivre d'Arvor, qui ont été remerciés il y a quelques années.

Invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, Harry Roselmack a été questionné sur les présentateurs du JT. Nicolas Pernikoff lui a demandé : "Est-ce que vous pourriez me dire selon vous, qui a été un très grand présentateur du journal ?".

Le présentateur de "Sept à Huit" répond alors : "C'est très difficile de ne pas citer PPDA, pour la durée de sa présentation mais aussi pour l'impact qu'il a eu chez les gens, il est rentré chez les gens pendant tant d'années. Jean-Pierre Pernaut est du même acabit. Il y a eu une période il y a quelques années où je n'étais pas toujours d'accord avec ses petits commentaires (…) Mais pour moi c'est le meilleur présentateur de JT de France".

