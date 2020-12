Jean-Pierre Pernaut insulte Geneviève de Fontenay, Nathalie Marquay raconte dans TPMP

La guerre est déclarée entre Nathalie Marquay-Pernaut et Geneviève de Fontenay. Depuis quelques jours, l’ancienne Miss France et la dame au chapeau se livrent une guerre sans merci par médias interposés. Tout a commencé vendredi dans "Touche pas à mon poste ouvert à tous" lorsque Nathalie Marquay-Pernaut a révélé une anecdote étonnante sur Geneviève de Fontenay. Selon la femme de Jean-Pierre Pernaut, l’ancienne directrice du comité Miss France aurait révélé son faire-part de mariage à la presse. Agacée par les multiples polémiques autour de Geneviève de Fontenay, Nathalie Marquay a également déclaré : "Arrêtez de nous casser les coui**** !". Geneviève de Fontenay n’a pas manqué de répondre à Nathalie Marquay-Pernaut. "Je ne peux pas ne pas être émue, c’est plus que ça. J’ai eu un choc. Je me suis dit que ce n’était pas possible d’entendre des choses comme ça. Qu’est-ce qui lui prend ? Je n’ai jamais rien fait de mal", s’est défendue la dame au chapeau.

Jean-Pierre Pernaut "fou furieux" contre Geneviève de Fontenay

Ce mardi 15 décembre 2020, Nathalie Marquay-Pernaut est revenue sur sa discorde avec Geneviève de Fontenay, avouant être blessée par cette situation. "C’était comme ma deuxième mère", rappelle Nathalie Marquay-Pernaut. Mais visiblement, l’entente n’est plus au rendez-vous depuis des années. "La grande rancoeur, ça a été surtout en 2005 quand elle a dit dans ‘France dimanche’ que j’avais un pois chiche dans la tête et que je me faisais c**buter dans les bottes de foin pendant la Ferme Célébrités", a soufflé Nathalie Marquay-Pernaut. À l’époque, l’ancienne reine de beauté était déjà mariée à Jean-Pierre Pernaut. "Je me souviens quand il a appris ça, on était en voiture. On descendait dans le sud. Je lui ai lu ça, il s’est arrêté sur une aire de repos. Il a appelé Madame de Fontenay. Je ne l’ai jamais vu en colère comme ça. Il l’a insultée. Il était fou furieux", révèle Nathalie Marquay-Pernaut face à Cyril Hanouna.

"Il a épousé son écharpe"



Geneviève de Fontenay tacle le couple @pernautjp / @nmarquaypernaut dans une interview pour #TPMP ! pic.twitter.com/eD31xgzqMG — TPMP (@TPMP) December 15, 2020

Geneviève de Fontenay remet en cause la couronne de Miss France de @nmarquaypernaut dans une interview pour #TPMP ! pic.twitter.com/w2I5tLz5zB — TPMP (@TPMP) December 15, 2020

Par Matilde A.