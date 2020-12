Jean-Pierre Pernaut : Jean-Marie Bigard lui dit adieu avec une blague osée

Après 33 ans d’antenne et plus de 7000 journaux présentés, Jean-Pierre Pernaut animera ce vendredi 18 décembre 2020 à 13h son tout dernier journal télévisé sur TF1. À quelques heures de passer le flambeau à Marie-Sophie Lacarrau, le journaliste s’est confié sur le plateau de "Touche pas à mon poste" ce jeudi 17 décembre 2020 : "J’appréhende énormément cette dernière journée, le regard là il est un peu fatigué ce soir parce que je suis complètement épuisé par cette semaine, on m’a fait plein de surprises à l’antenne, et oui c’est vrai Nathalie le disait, je ne mesurais pas à quel point les gens aimaient tant ce journal" a-t-il déclaré.

Le journaliste de 70 ans a aussi évoqué son discours d'adieu : "Je m’en suis occupé hier, avant-hier, ça fait quinze jours que tous les jours j’écris des trucs et que ma poubelle à la maison est pleine ! Je ne sais pas du tout ce que je vais dire. Finalement, j’ai bien fait d’arrêter ou pas ? Finalement, j’aurais peut-être pu tenir un petit peu" a-t-il déclaré.

Jean-Marie Bigard fait une blague osée

Très actif sur les réseaux sociaux, Jean-Marie Bigard n’a pas manqué de dire au revoir à Jean-Pierre Pernaut… à sa manière : "Salut à toi Jean-Pierre Pernaut celui qui avait les plus belles boules" a-t-il écrit en légende d’un petit reportage sur les décorations de Noël diffusé sur TF1, durant un JT du célèbre journaliste. Un jeu de mots osé qui a bien fait rire les internautes sur Twitter.

Il y a quelques heures, le mari de Nathalie Marquay a aussi eu le droit à une jolie déclaration de la part d’Alessandra Sublet. "Presque 17 ans maintenant et c’est avec toi que tout a commencé ! Que de souvenirs !! Merci pour ta bienveillance et un immense respect pour toutes ces années de JT… C’est le dernier aujourd’hui mais l’aventure continue" a-t-elle joyeusement écrit en légende d’une photo où ils apparaissent ensemble.

Salut à toi @pernautjp celui qui avait les plus belles boules pic.twitter.com/vf5PW6kuhF — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) December 18, 2020

Par E.S.