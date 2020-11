Jean-Pierre Pernaut : le bel hommage prévu par TF1

Les jours sont désormais comptés pour Jean-Pierre Pernaut. Le 18 décembre se rapproche petit à petit. Après trente-trois ans de bons et loyaux services, le présentateur emblématique du JT de 13h passera le flambeau à Marie-Sophie Lacarrau. Et évidemment, TF1 va mettre les petits plats dans les grands afin de rendre un dernier hommage à Jean-Pierre Pernaut, qui reste malgré tout dans le groupe.

En plus des informations du jour qui seront présentées, quelques surprises sont donc à prévoir pour Jean-Pierre Pernaut ! La chaîne n'a évidemment pas tout annoncé mais a dévoilé quelques grandes lignes.

Des adieux xxl

En effet, TF1 a décidé de bousculer totalement ses programmes sur l'après-midi pour les adieux de Jean-Pierre Pernaut. Le journal télévisé sera beaucoup plus long que d'habitude. Mais ce n'est pas tout ! TF1 a également prévu un documentaire sur le journaliste qui sera diffusé à 14h. "Jean-Pierre Pernaut, une histoire de la télévision française" proposera "une immersion pendant une journée dans les coulisses de la fabrication du journal" et un "retour sur les 48 ans de carrière du journaliste".

Quelques informations avaient déjà été révélées il y a quelques jours. On avait alors appris que les correspondants présents en région feront une apparition et que Marie-Sophie Lacarrau serait présente pour ce dernier JT. Jean-Pierre Pernaut a tenu à la présenter personnellement aux téléspectateurs et ainsi, passer le flambeau en bonne et due forme.

Par J.F.