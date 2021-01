Jean-Pierre Pernaut : les audiences de sa nouvelle émission sur LCI dévoilées

Le 18 décembre dernier, Jean-Pierre Pernaut a fait ses adieux au JT de 13h après 33 ans de bons et loyaux services. Avant de passer le flambeau à Marie-Sophie Lacarrau, le journaliste de 70 ans a signé un discours émouvant pour remercier ceux qui ont été fidèles à son journal durant plus de trois décennies.



Mais pas question pour autant pour le mari de Nathalie Marquay de prendre sa retraite ! Voilà quelques jours qu'il s'épanouit sur la chaîne LCI, à la présentation de l'émisson "Jean-Pierre & Vous" dans laquelle il donne la parole aux Français. Lors de la première édition, le papa de Tom et Lou a d'ailleurs prouvé qu'il compte bien garder son légendaire franc-parler et a poussé un coup de gueule contre le gouvernement en abordant la question du vaccin. "Et voilà des aiguilles trop petites, il ne manquait plus que ça pour compléter le tableau ! Bref... pour faire un guide de 50 pages on a été très bons... pour vacciner on n'est pas bons", s’est-il indigné après la diffusion d’un reportage sur la distribution, au centre hospitalier universitaire de Nice, de seringues trop courtes.

Une nouvelle émission qui séduit

Jean-Pierre Pernaut peut compter sur le soutien de ses fans qui l'ont visiblement suivi sur l'autre chaîne du groupe TF1. Ce dimanche 17 janvier 2021, la bonne nouvelle a en effet été annoncée sur Twitter : sa nouvelle émission est un véritable succès ! Le groupe a publié les chiffres des audiences et annoncée la présence de 233.000 téléspectateurs en moyenne, et un pic à 337.000 téléspectateurs. De quoi confirmer son statut de présentateur star. Outre sa nouvelle émission sur LCI, Jean-Pierre Pernaut a aussi lancé sa plateforme digitale baptisée "JPPTV".

#Audiences @LCI



Succès pour la deuxième édition de l’emission Jean-Pierre & Vous présentée par @pernautjp (13h45-15h) :



233 000 Tvsp en moyenne



Pic à 337 000 Tvsp



1,8% de PdA 4+



Merci de votre fidélité ! #LCI #La26 pic.twitter.com/vgyBGEAaXC — TF1 Pro (@TF1Pro) January 17, 2021

