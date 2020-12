Jean-Pierre Pernaut : Marie-Sophie Lacarrau autant payée que le journaliste ? Elle répond

En septembre dernier, dans une vidéo postée sur Twitter, Jean-Pierre Pernaut a annoncé qu'il quittait la présentation du JT de 13 heures à la fin de l'année, et ce après 33 ans de bons et loyaux services. Très vite, le nom de sa remplaçante a été dévoilé. Il s'agit de Marie-Sophie Lacarrau, une journaliste de 45 ans qui prendra les rênes du JT phare de TF1 dès le 4 janvier prochain. Au lendemain de l'annonce de son transfert, elle a été remplacée du 13h de France 2 par Nathanaël de Rincquesen, sans avoir pu faire ses adieux. C'est Julian Bugier qui lui succèdera en janvier 2021 sur France Télévisions.

Au Parisien, Marie-Sophie Lacarrau s'est confiée sur la ligne éditoriale qu'elle compte suivre dans le JT de 13h de TF1, assurant que les régions auront toujours une place décisive dans l'émission. "J'arrive de France 2 toute seule, sans personne dans mes valises. Je vais travailler avec toute l'équipe de Jean-Pierre Pernaut que vous connaissez mieux que moi. J'aimerais aussi qu'on s'intéresse un peu plus au pouvoir d'achat. Et à l'environnement dont nos enfants parlent tant", expliquait-elle.

"Je n'ai même pas pensé au salaire"

Dans le magazine "Elle", Marie-Sophie Lacarrau s'est laissée aller à d'autres confidences, notamment sur la composition de son équipe dans le JT de 13h. "A TF1, nous serons deux hommes et deux femmes à la tête de la rédaction. Et quand ma nomination a été officielle, j'ai reçu autant d'encouragements et de félicitations venant autant de consoeurs que de confrères. Ça fait chaud au coeur et ça prouve que les choses bougent", a-t-elle dit.

Quant sera-t-il de son salaire ? Sera-t-elle autant payée que Jean-Pierre Pernaut ? "Vous plaisantez ? Quand j'ai dit oui à ce challenge inouï, je n'ai même pas pensé au salaire. On m'a dit après combien je gagnerais, j'étais très contente, fin du deal. C'est vrai que nous avons du mal à parler de ça... Quand on est une femme, on a l'impression de quémander, de devoir avancer mille arguments... On n'est pas encore sorties des ronces de ce point de vue. Vous connaissez un bon coach ?" a-t-elle lancé à nos confrères.

Par Non Stop People TV