Jean-Pierre Pernaut : Marie-Sophie Lacarrau présente pour son dernier JT

Les jours sont désormais comptés pour Jean-Pierre Pernaut. Le présentateur emblématique du JT de 13h de TF1 passera le flambeau le 18 décembre comme il l'avait annoncé dans les colonnes du Figaro en septembre dernier. Et évidemment, ce journal télévisé ne sera pas comme les autres. Après 33 ans de bons et loyaux services, TF1 a donc décidé de mettre les petits plats dans les grands. En effet, la chaîne a décidé de rallonger exceptionnellement le JT afin de rendre hommage du mieux possible à Jean-Pierre Pernaut. Mais évidemment, avec les restrictions sanitaires, les festivités se feront à distance comme le confiait le journaliste à Télé 7 Jours : "La grande fête, ce sera pour plus tard !".

un passage de flambeau en direct

Durant ce JT un peu particulier, des sujets spéciaux et surprises seront diffusés et plusieurs correspondant régionaux feront également quelques apparitions afin d'adresser un dernier mot à Jean-Pierre Pernaut. Mais ce n'est pas tout, ses confrères du soir Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray seront également présents !

Le journaliste est donc remplacé par Marie-Sophie Lacarrau, l'ancien joker d'Anne-Sophie Lapix sur France 2. En effet, Jean-Pierre Pernaut souhaite passer le flambeau en direct et souhaite présenter sa remplaçante aux fidèles téléspectateurs qui le suivent depuis tant d'années maintenant.

Jean-Pierre Pernaut a ensuite annoncé à Télé 7 Jours qu'il serait présent dès janvier sur LCI pour une émission "qui me ressemble, différente, sur l’actualité de la semaine" et dont le contenu n'a pas encore été dévoilé.

Par J.F.