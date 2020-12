Jean-Pierre Pernaut : Marie-Sophie Lacarrau se confie sur son arrivée sur TF1

Après 33 ans d’antenne au JT de TF1, Jean-Pierre Pernaut a finalement fait ses adieux aux téléspectateurs le 18 décembre dernier lors d’un émouvant discours d’adieux en direct : "Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On a créé des liens très forts. (…) Ca a été une extraordinaire aventure. Merci à mes 3 patrons : Patrick Le Lay, Nonce Paolini et Gilles Pelission. Je voudrais aussi saluer tous les correspondants, c'est l'âme du journal. Avouez qu'à mon âge on peut avoir envie d'un autre rythme. J'ai une pensé pour ma mère qui n'a jamais loupé un journal". Et dès le 4 janvier 2021, c’est Marie-Sophie Lacarrau, ex-présentatrice du 13 heures de France 2, qui prendra la relève. Auprès de nos confrères de Ouest France, la journaliste a fait des confidences : "Je suis assez sereine parce que j’ai eu le temps de me préparer à relever ce gros défi qui est de succéder à Jean-Pierre".

"L’ADN du 13H ne changera pas"

Marie-Sophie Lacarrau a tenu à faire une promesse : "Je ne viens pas pour dynamiter ce journal, je veux respecter ce qu’est ce 13H. L’ADN du 13H ne changera pas : on restera sur les problématiques des régions et on continuera de parler de l’air du temps, on traitera l’actualité du jour, celle qui s’impose, et on continuera de mettre en avant les traditions, les valeurs de nos anciens qui font aussi ce qu’on est aujourd’hui et nos identités. J’ai discuté beaucoup avec Jean-Pierre, et j’ai fait un tour des régions à la rencontre des correspondants. Ils resteront une des forces principales de ce journal, ils continueront de montrer à travers leurs reportages la vie de nos régions, de nos terroirs, nos villages, nos petites villes. Il faut qu’on reste le miroir de la vie de nos régions".

Marie-Sophie Lacarrau poursuit : "J’apporte le changement dans la continuité, à partir du 4 janvier je serai à la place de Jean-Pierre, et je continuerai de porter toutes ces valeurs-là, non pas parce que c’est un exercice imposé, mais parce que ça correspond à ce que je suis, ce journal me ressemble. J’apporterai ma personnalité et je pousserai des sujets qui me tiennent à cœur sur le pouvoir d’achat, la consommation, la vie quotidienne. Ce que j’aime, c’est accompagner le téléspectateur sur la vie de tous les jours, et souvent sur les questions de budget avec des bons plans qui vont nous faire dépenser moins et consommer mieux".

Par Alexia Felix