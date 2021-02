Jean-Pierre Pernaut : Nathalie Marquay dévoile son cadeau de Saint-Valentin très hot

Nathalie Marquay a vécu un week-end bien rempli ! En effet, la chroniqueuse de Touche Pas à Mon Poste participait à l'émission Stars à Nu ce vendredi 12 février. Une apparition vivement remarquée par les internautes. Ce lundi 15 février, elle est revenue sur son week-end, marqué également par la Saint-Valentin.

Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, Cyril Hanouna a demandé à ses chroniqueurs ce qu'ils avaient fait pour la fête des amoureux. Et le moins que l'on puisse dire c'est que la femme de Jean-Pierre Pernaut a beaucoup gâté l'ancien présentateur du JT de TF1.

une saint-valentin hot !

"Je lui ai préparé un petit-déjeuner et ensuite je lui ai déposé sur son lit…" a commencé à raconter Nathalie Marquay. zAprès, j'ai remis la musique de Stars à nu et je lui ai refait le strip-tease...".

Cyril Hanouna s'est montré très étonné : "La chorégraphie ! De Stars à nu ! Devant Jean-Pierre Pernaut !". "Oui, devant mon mari. J'avais envie de lui refaire la petite surprise…Et il n'a pas déjeuné".

Une participation qui a évidemment bouleversé Jean-Pierre Pernaut. Cyril Hanouna a dévoilé le message qu'il a adressé à l'ancien animateur du JT de TF1 suite à la participation de sa femme à l'émission : "Les gars, sans rigoler, j'ai envoyé un SMS à Jean-Pierre Pernaut, je lui ai dit : 'Ne la laisse plus sortir pendant au moins six mois, même le boulanger est un danger ! Elle va acheter du pain, c'est un truc de fou, tout le monde l'a vue dans Stars à nu".

Par J.F.