Jean-Pierre Pernaut : Nathalie Marquay en mode Marilyn pour son anniversaire

S'il ne présente plus le journal de 13 heures sur TF1 depuis le 17 mars - date à laquelle le confinement à débuté - Jean-Pierre Pernaut peut compter sur ses proches pour passer des moments agréables chez lui. Le présentateur a fêté mercredi 8 avril son 70e anniversaire. Pour l'occasion, sa femme Nathalie Marquay lui a réservé une surprise... en musique ! Non Stop People vous en dit plus.