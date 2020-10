Jean-Pierre Pernaut : Nathalie Marquay revient sur le jour où il a appris son cancer

Jean-Pierre Pernaut quittera la présentation du JT de TF1 à la fin de l'année. Cette décision intervient après 33 ans de bons et loyaux services. Nathalie Marquay sa femme, s'était confiée sur cette décision. Lors de l'annonce de son départ, elle s'était montrée très soulagée. Et pour cause, elle avait peur pour la santé de son mari.

Dans les colonnes de Gala, elle racontait : "C’est vrai, je suis extrêmement soulagée qu’il quitte le 13 heures et qu’il puisse profiter de sa retraite, même s’il sera encore bien occupé avec ses différents projets sur LCI, entre autres. Cette décision a été très douloureuse à prendre pour Jean-Pierre, mais je le voulais vraiment. J’étais très angoissée". Avant de poursuivre : "Il commence à avoir des problèmes au niveau des poumons, il a eu également des soucis au genou qui ont nécessité cinq opérations avec des anesthésies générales."

une période compliquée

Invitée sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste ce mardi 6 octobre, Nathalie Marquay a accepté de revenir une nouvelle fois sur le jour où Jean-Pierre Pernaut a appris qu'il était malade. "Malheureusement moi j'étais déjà passée par la maladie, j'ai eu une leucémie foudroyante, on ne me donnait même pas un mois (...) J'en avais parlé tout de suite à Jean-Pierre. Déjà heureusement que je le suis toujours de près : je le force à faire ses analyses, déjà pour son coeur à l'époque (...) Il aurait pu faire un arrêt cardiaque, trois jours après, si je ne l'avais pas poussé à aller voir son cardiologue".

Elle déclare ensuite "Là j'ai dit : 'il va falloir que tu fasses une biopsie et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, il va falloir assumer. La prostate, ça se soigne très bien. De toute façon, je serai auprès de toi pour te soutenir'".

Par J.F.