Jean-Pierre Pernaut : Nathalie Marquay se confie sur les problèmes de santé de l’animateur

C’est finalement en cette année 2020 que Jean-Pierre Pernaut a pris la décision de quitter son poste d’animateur du JT de 13 Heures de TF1 qu’il animait depuis 33 ans. Une décision que Nathalie Marquay, son épouse, a salué dans les colonnes de Gala ce jeudi 24 septembre : "C’est vrai, je suis extrêmement soulagée qu’il quitte le 13 heures et qu’il puisse profiter de sa retraite, même s’il sera encore bien occupé avec ses différents projets sur LCI, entre autres. Cette décision a été très douloureuse à prendre pour Jean-Pierre, mais je le voulais vraiment. J’étais très angoissée". Et si Nathalie Marquay était aussi angoissée, c’est notamment à cause des problèmes de santé de Jean-Pierre Pernaut.

"Il a trois stents au coeur"

En 2018, l’animateur de TF1 a été contraint de s’absenter pour se battre contre un cancer de la prostate : "Quand on déclare un cancer, c’est que le corps dit stop. Et puis, Jean-Pierre a également trois stents au cœur". Et en plus de ce souci, Jean-Pierre Pernaut aurait d’autres problèmes de santé : "Il commence à avoir des problèmes au niveau des poumons, il a eu également des soucis au genou qui ont nécessité cinq opérations avec des anesthésies générales. Il y a dix ans, je voulais qu’il voit un cardiologue : Jean-Pierre fumait beaucoup à l’époque, c’est un grand angoissé par son travail et après de longues hésitations et un coup de colère de ma part, il a fini par consulter. Au scanner, on a découvert qu’il avait une artère bouchée à 98%. Il a été opéré deux jours plus tard . Mon mari, à 70 ans, se lève tous les jours à 6 heures du matin et quand on n’est pas en très, très bonne santé, ces rythmes sont une source d’angoisse. Le corps en prend un coup".

