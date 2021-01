Jean-Pierre Pernaut : pour sa première sur LCI, il pousse un coup de gueule

En septembre dernier, Jean-Pierre Pernaut annonçait son départ du journal télévisé de 13H de TF1. Le 18 décembre dernier, le présentateur de 70 ans a donc fait ses adieux à ses fidèles téléspectateurs après 33 ans de bons et loyaux services. Des adieux émouvants durant lesquels sa femme Nathalie Marquay-Pernaut, leurs deux enfants Tom et Lou, et le petit-fils de Jean-Pierre Pernaut lui ont fait une magnifique surprise. Ils ont débarqué par surprise sur le plateau pour vivre ce moment marquant de la carrière de Jean-Pierre Pernaut avec lui. Si Jean-Pierre Pernaut a quitté son poste de présentateur du JT de 13H, il n’a pas mis un terme à sa carrière pour autant.

"Il ne manquait plus que ça"

Ce samedi 9 janvier 2021, dès 13h45, il a présenté sa toute nouvelle émission hebdomadaire, intitulée "Jean-Pierre & Vous". Pour ce premier numéro, Jean-Pierre Pernaut s’est déplacé à Lille, où il a fait ses études, pour enregistrer l’émission. Jean-Pierre Pernaut a évoqué divers sujets, dont la campagne de vaccination contre la Covid-19 qui a débuté en France quelques jours avant la fin de l’année 2020. Connu pour son franc parler, Jean-Pierre Pernaut n'a pas pu s'empêcher de dire tout haut ce qu'il pense de la campagne de vaccination contre le coronavirus. "Et voilà des aiguilles trop petites, il ne manquait plus que ça pour compléter le tableau ! Bref... pour faire un guide de 50 pages on a été très bons... pour vacciner on n'est pas bons", s’est-il indigné après la diffusion d’un reportage sur la distribution, au centre hospitalier universitaire de Nice, de seringues trop courtes.

Par Matilde A.