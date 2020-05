Jean-Pierre Pernaut : pourquoi il restera confiné après le 11 mai

Depuis près de neuf semaines, Jacques Legros, habituellement joker de Jean-Pierre Pernaut, assure la présentation du JT de 13h de TF1 du lundi au vendredi. Très tôt, l’époux de Nathalie Marquay a fait le choix de se confiner et de télé-travailler depuis chez lui. Il présente ainsi en seconde partie de JT "13h à la maison", un pan plus magazine du journal.

Alors que le déconfinement est prévu pour le 11 mai et que les Français vont pouvoir retourner au travail sous certaines conditions, Jean-Pierre Pernaut a choisi de rester en télé-travail. Selon les informations du Parisien, c’est le journaliste et Thierry Thuillier, le directeur de l’information de TF1 qui ont pris cette décision. "Jean-Pierre a été malade il y a un an et demi et veut rester prudent. Il réfléchit à revenir en plateau en juin" indique un de ses proches au Parisien. Il faut dire que le présentateur se remet tout juste d’un cancer de la prostate. Personne à risque au vu de son âge - le journaliste vient de fêter ses 80 ans – et de son état de santé, Jean-Pierre Pernaut a décidé de ne prendre aucun risque.

Il a affronté un cancer l’année dernière

Dès le 17 mars, il prenait la décision de ne pas sortir de chez lui. Présent au JT de 13h, il n’a pas manqué de se confier sur son quotidien, poussant un vrai coup de gueule le 24 avril contre les gens qui ne respectaient pas le confinement. En racontant sa "première sortie sur terre depuis six semaines pour un rendez-vous important", l’animateur n’a pas tempéré sa colère. "Et là, surprise, dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs ! Des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masques, sans contrôles. Quel contraste avec les reportages où l'on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent seuls sur une plage ou à la montagne et en forêt alors qu'il n'y a aucun risque", lâchait-il.

