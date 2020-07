Jean-Pierre Pernaut : pourquoi Jacques Legros ne veut pas prendre sa place au JT de 13h

En mars dernier, lors d'une allocution aux Français, Emmanuel Macron a annoncé une série de mesures pour limiter la propagation du coronavirus. Avec le confinement, le gouvernement a souhaité minimiser au maximum la transmission du virus, et ainsi désengorger les hôpitaux de France. Peu de temps après cette annonce, Jean-Pierre Pernaut a laissé sa place à Jacques Legros, son joker depuis 22 ans, aux commandes du journal de 13 heures. Mais pas question pour le journaliste de 70 ans de rompre le lien qu'il a depuis des années avec les téléspectateurs. À la fin de chaque JT, dans une pastille intitulée "13 heures à la maison", le mari de Nathalie Marquay a fait une apparition, poussant parfois un coup de gueule, notamment lors du déconfinement.

"Jean-Pierre Pernaut est une star"

Le 13 juillet dernier, Jacques Legros a repris les commandes du 13 heures de TF1. Il remplace Jean-Pierre Pernaut pendant ses vacances. Dans une interview qu'il a accordée à TV Magazine, le journaliste de 68 ans a confié qu'il n'envisageait pas de prendre la place de son acolyte. "J'assume totalement de n'être que le joker. Et je le suis, non par nécessité, contrairement peut-être à d'autres, mais par passion. J'aime ce journal", a-t-il dit. Et de poursuivre : "J'y retrouve des amis à chaque fois que j'y viens. Jean-Pierre est là depuis trente-deux ans, moi, vingt-deux, et l'équipe, presque autant (...) Je continue de me sentir honoré que l'on ait fait appel à moi. C'est mon fil rouge. Cela me permet en outre d'avoir un équilibre de vie qui laisse la place à bien d'autres choses".

Quant à ceux qui pensent que sa popularité pourrait dépasser celle de Jean-Pierre Pernaut, Jacques Legros se montre catégorique. "Ils se trompent. Jean-Pierre est une star. Moi, je suis juste connu, c'est tout. C'est lui qui a imaginé ce journal et lui qui le mène de main de maître depuis trente-deux ans. Moi, j'ai pris le train en route", a-t-il continué.

