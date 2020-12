Jean-Pierre Pernaut prêt à se lancer en politique ? Il répond

Après 33 ans à la tête du JT de 13h de TF1, Jean-Pierre Pernaut va tirer sa révérence sur la chaîne le 18 décembre prochain. Malgré l’annonce de son départ, les Français ont de nouveau élu l’animateur comme personnalité préféré des Français, devant Nagui et Jean-Luc Reichmann pour la seconde fois consécutive : "J’en suis de nouveau très fier. Et cela prouve que les gens ne m’en veulent pas trop d’avoir annoncé en septembre que j’allais arrêter le 13 heures fin décembre", a fait savoir Jean-Pierre Pernaut dans TV Magazine. Une grande popularité qui pourrait pousser l’animateur à se lancer en politique. Interrogé à ce sujet par nos confrères de Notre temps, Jean-Pierre Pernaut a répondu : "Jamais ! J’ai beau être accueilli parfois en province par des 'Pernaut président !' Ou me voir tendre des enfants dans la foule pour que je les bénisse, je garde la tête sur les épaules. Et je prends ces élans de sympathie pour ce qu’ils sont, des déclarations d’amitié. Ensuite, je suis bien trop vieux pour faire de la politique. Et j’ai bien trop de plaisir à regarder les hommes politiques de loin".

De nombreux projets pour l’animateur

Les fans de Jean-Pierre Pernaut vont être rassurés puisque l’animateur ne manque pas de projets pour la suite de sa carrière. Ainsi, Jean-Pierre Pernaut va lancer à partir du 18 décembre un site baptisé "JPP TV", où seront rassemblés "aussi bien ses émissions que des reportages autour du patrimoine et des traditions, des archives du JT de 13 heures en plus de chroniques au ton très personnel", a indiqué au Figaro Olivier Ravanello, le directeur adjoint à l’information digitale du groupe TF1. L’animateur retrouvera également les plateaux de télévision dès le 9 janvier 2021 sur LCI. Il échangera avec les téléspectateurs dans une émission hebdomadaire "Jean-Pierre et vous". Et un autre grand projet attend également Jean-Pierre Pernaut : "Il s’agira d’un road-movie en Alsace. Jean-Pierre Pernaut ira à la rencontre des gens qui incarnent une identité régionale, ses particularismes, et défendent le patrimoine", a assuré Pascal Pinning, le directeur des magazines de l’information de TF1. Ainsi, quatre à cinq reportages par an sont envisagés alors que les tournages débuteront dans quelques semaines.

