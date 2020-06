Jean-Pierre Pernaut : qui pour le remplacer un jour au JT de 13 heures ?

Avec le coronavirus et le confinement, Jean-Pierre Pernaut a dû s'absenter des plateaux de tournage. Ainsi, son joker Jacques Legros a été choisi pour présenter à sa place le journal de 13 heures sur TF1. Il a cependant continué à faire une apparition à la fin du programme, après avoir mis en place un dispositif pour pouvoir de chez lui continuer à entretenir un lien avec les téléspectateurs.

Le 18 juin dernier, dans un sondage publié par TV Mag, Jean-Pierre Pernaut a été sacré personnalité TV préférée des Français, détrônant Nagui. "J'en suis très fier et très touché. C'est la récompense du travail produit par toute l'équipe du 13 heures avant et pendant le confinelent, et qui a tout donné pour continuer à assurer le journal malgré des conditions de travail difficiles aussi bien à Paris qu'en régions", a-t-il réagi.

Un successeur déjà trouvé ?

Depuis plus de trente ans, Jean-Pierre Pernaut présente le journal de 13 heures sur TF1. Si des rumeurs sur un supposé départ de la chaîne ont fait leur apparition ces derniers mois, un internaute a fait savoir sur Twitter qui il aimerait bien voir succéder au journaliste de 70 ans dans l'hypothèse que ce dernier cède son siège un jour.

"Je ne serais pas étonné de voir Dominique Lagrou-Sempère à la tête du 13 heures de TF1 dans quelques années. Solaire, lumineuse, conviviale. Toutes les qualités d'un certain Jean-Pierre Pernaut, personnalité préférée des Français", a-t-il posté. Un tweet que le principal intéressé a partagé sur sa page, validant le choix de l'internaute. Jean-Pierre Pernaut et Dominique Lagrou-Sempère se connaissent bien puisqu'ils présentent ensemble l'émission 'Au coeur des Régions' sur LCI, depuis 2016.

Merci pour vos mots — D Lagrou Sempere (@DLagrouSempere) June 18, 2020

Par Non Stop People TV