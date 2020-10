Jean-Pierre Pernaut quitte le 13 h : le tacle subtil de Patrick Poivre d'Arvor

Le 15 septembre dernier, Jean-Pierre Pernaut postait une vidéo sur son compte Twitter qui venait confirmer les rumeurs concernant son départ du JT de 13 h de TF1. Après 33 ans, il a décidé de laisser la place à quelqu'un d'autre. "J’ai décidé de changer de rythme et de transmettre le flambeau du journal dès la fin de cette année (…) Pour autant, je ne quitte ni ce métier, ni le groupe TF1, ni les liens qui m’attachent tellement à vous. Je sais que ma décision d'arrêter le 13 heures va surprendre pas mal d'entre vous. Je l'ai mûrement réfléchie. Le 13 heures et moi, c'est une aventure vraiment extraordinaire, grâce à vous, votre confiance, celle de vos parents et de vos grands-parents."

"Il n'a pas été foutu à la porte"

Le dernier gros départ qui a marqué les internautes était celui de Claire Chazal, et encore avant, Patrick Poivre d'Arvor. Le journaliste a d'ailleurs envoyé un message à son ancien collègue lors de l'annonce de son départ, comme il l'a révélé sur le plateau de C à Vous : "Dans un petit SMS, je lui ai même dit : ‘Bienvenue dans la vraie vie’".

Un message sans amertume, bien loin de son intervention dans Les Grosses Têtes. I

nvité au micro de la célèbre émission de RTL, Patrick Poivre d'Arvor est revenu sur le départ de son ancien collègue, et ce n'est pas le même son de cloche. "Bah oui ! Alors lui, il (Jean-Pierre Pernaut) s'en va plus paisiblement, ce qui est déjà une bonne chose. Il n'a pas été foutu à la porte, il a eu le temps de discuter avec sa direction, il a pu l'annoncer lui-même. Tout ça a été fait avec plus de forme et plus d'élégance, mais en effet, on avait démarré pratiquement ensemble, lui, un an après moi (...) et puis avec Claire Chazal le week-end. On faisait un trio qui a pas mal tenu la route mine de rien. On a fait 21 ans, en ce qui me concerne, plus les huit années sur la 2, et puis lui, il a fait plus de 30 ans en fait, c'est invraisemblable."

Par J.F.