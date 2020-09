Jean-Pierre Pernaut quitte le 13h de TF1 : sa toute première réaction en vidéo !

Grande nouvelle pour le paysage audiovisuel français. Jean-Pierre Pernaut va quitter la présentation du JT de 13 h de TF1, après 33 ans de bons et loyaux services. Le journaliste reste malgré tout sur la chaîne et se consacrera à la production à la présentation de longs reportages dans un nouveau rendez-vous sur LCI. Fervent défenseur du patrimoine français, il continuera également de soutenir les organisations qu'il a créées comme "SOS Village" ou "Les plus beaux marchés".

Plusieurs membres de TF1 ont réagi à cette nouvelle. C'est le cas notamment de Thierry Thuillier, le DGA de l'information du groupe : "Il nous donne à nouveau l’exemple en décidant de quitter la présentation du 13h alors qu’il est au sommet de sa popularité. Je me réjouis que notre collaboration se poursuive et que l’information de TF1 puisse compter sur [son] talent et [son] énergie".

"Un quart de siècle de passion et de fierté"

Mais évidemment, tous les regards sont tournés vers le principal intéressé. Jean-Pierre Pernaut vient de poster une vidéo sur son compte Twitter et se confie sur cette décision : "Bonjour à tous. J'ai décidé d'enregistrer cette vidéo pour vous donner directement une information importante pour vous comme pour moi. Je l'ai annoncé ce matin à la rédaction de TF1 et à nos correspondants en région (…) Les audiences du journal sont formidables, c'est un rendez-vous unique que l'on a depuis 33 ans. 33 ans vous vous en rendez compte ? Un quart de siècle de passion et de fierté".

Le mari de Nathalie Marquay ajoute ensuite : "J'ai décidé de changer de rythme et de transmettre le flambeau du journal dès la fin de l'année. Quel que soit leur choix pour prendre le relai, je suis sûr que Gilles Pélission et Thierry Thuillier auront à coeur de maintenir ce journal dans la même logique de proximité".

Jean-Pierre Pernaut explique également les nombreux projets qu'il a au sein de la chaîne TF1 : "Pour autant, je ne quitte ni ce métier, ni TF1, ni les liens qui m'attachent à vous, je continuerai à animer d'une manière ou d'une autre nos belles opérations 'SOS Village' ou l'élection du plus beau marché de France (…) je vous en dirai plus dans quelque temps. Je sais que ma décision d'arrêter le 13 h va surprendre pas mal d'entre vous. Je l'ai mûrement réfléchie. C'est une aventure extraordinaire grâce à vous et votre confiance, celle de vos parents et vos grands-parents depuis 33 ans. C'est un virage que je prends. Le 13 h continue, alors je vous donne rendez-vous à 13 h".

Par J.F.