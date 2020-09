Jean-Pierre Pernaut quitte le 13h : qui sera son remplaçant ?

C'est une nouvelle qui attriste bon nombre de téléspectateurs. Alors que les internautes se sont à peine remis du départ de Claire Chazal au 20 h de TF1, ils doivent faire face à un nouveau départ, et pas des moindres, celui de Jean-Pierre Pernaut. Ce mardi 15 septembre, le présentateur emblématique du JT de 13 h va passer le relai à Noël. Dans une vidéo postée sur son compte Twitter, il a expliqué sa décision : "Bonjour à tous. J'ai décidé d'enregistrer cette vidéo pour vous donner directement une information importante pour vous comme pour moi. Je l'ai annoncé ce matin à la rédaction de TF1 et à nos correspondants en région (…) J'ai décidé de changer de rythme et de transmettre le flambeau du journal dès la fin de l'année. Quel que soit leur choix pour prendre le relai, je suis sûr que Gilles Pélission et Thierry Thuillier auront à coeur de maintenir ce journal dans la même logique de proximité".

Les paris sont ouverts !

Une nouvelle qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux mais qui fait naître évidemment les premières spéculations concernant le remplaçant de Jean-Pierre Pernaut. Alors que certains pensent à Jacques Legros, ce dernier lui avait promis de ne jamais prendre sa place. Un indice vient de fleurir sur les réseaux sociaux. Une internaute vantait les mérites de Dominique Lagrou-Sempère, un message relayée par Jean-Pierre Pernaut. "Je ne serais pas étonné de voir Dominique Lagrou-Sempère à la tête du 13h de TF1 dans quelques années. Solaire, lumineuse, conviviale. Toutes les qualités d’un certain Jean-Pierre Pernaut, personnalité préférée des Français.

Par J.F.