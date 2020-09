Jean-Pierre Pernaut quitte le JT de TF1 : Le nom de sa remplaçante dévoilé

Après de nombreuses rumeurs, les doutes se sont dissipés. Jean-Pierre Pernaut a surpris tous les Français ce mardi 15 septembre en annonçant son départ du JT de 13 heures de TF1 dès la fin de l'année 2020. Le journaliste emblématique de la première chaîne a décidé de "lâcher du pied" après avoir présenté pendant trente-trois ans ce journal télévisé. Cependant, il restera toujours attaché à TF1 et continuera sa collaboration avec la chaîne privée. Il animera des pastilles comme "Le plus beau marché de France" ou "SOS Villages". Si jusqu'à présent, TF1 n'avait pas trouvé son remplaçant et cherchait quel journaliste pourrait le remplacer, c'est à présent chose faite. Le doute n'aura pas duré bien longtemps. Ce jeudi 17 septembre, il a été annoncé que ce serait finalement une femme qui prendrait la tête du JT de 13h. Dès 2021, Marie-Sophie Lacarrau sera aux commandes de ce journal télévisé.

Marie-Sophie Lacarrau remplace Jean-Pierre Pernaut

Si de nombreux noms circulaient sur les réseaux sociaux, comme David Pujadas ou encore Jacques Legros, c'est en réalité la journaliste de France 2 qui aura l'honneur de s'attaquer à cette tâche. C'est le Figaro qui a annoncé cette nouvelle, rapidement confirmée par TF1 dans un communiqué. Marie-Sophie Lacarrau sera à l'antenne à partir du lundi 4 janvier. Un choix surprenant de la part de la première chaîne puisque Marie-Sophie Lacarrau présente déjà le journal télévisé de 13h de France 2. En tout cas, Jean-Pierre Pernaut a surement validé ce choix avec les dirigeants de TF1.

Nous sommes heureux d'accueillir Marie-Sophie Lacarrau qui présentera #Le13H de @TF1LeJT à partir du 4 janvier 2021.

Bienvenue à TF1 ! pic.twitter.com/7U35NqrYFZ — TF1 (@TF1) September 17, 2020

Par Solène Sab