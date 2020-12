Jean-Pierre Pernaut quitte le JT : son émouvant discours d'adieux sur TF1

Jean-Pierre Pernaut a dit au revoir à ses fans les plus fidèles ce vendredi 18 décembre 2020. C'est en effet aujourd'hui que le célèbre journaliste de 70 ans signait sa toute dernière apparition télévisée aux commandes du JT de 13h sur TF1. C'est donc avec beaucoup d'émotion que le mari de Nathalie Marquay a fait ses adieux avec un discours poignant, prononcé à la fin de son journal.



Clap de fin après 33 ans d'antennE

C’est en 1988 que Jean-Pierre Pernaut avait pris les commandes du journal télévisé de 13h sur la première chaîne. D’emblée, le journaliste avait imposé ses petits reportages sur les villages français et sur les petites traditions des quatre coins de l’Hexagone. Son implication extrême, sa proximité avec les téléspectateurs mais aussi ses prises de position assumées ont au fil des années, fait de lui une figure phare du JT... mais aussi la personnalité télévisée préférée des Français. De quoi permettre à TF1 de réaliser de beaux scores : 4,95 millions de téléspectateurs en moyenne en 2019 pour le 13h de TF1 contre 2,53 millions pour celui de France 2 par exemple.

Le bel hommage du groupe TF1

Ce vendredi 18 décembre, Jean-Pierre Pernaut a donc pris l'antenne comme toujours à 13h, pour présenter un journal d'une demi-heure consacrée à la "vraie" actualité. Une ultime présentation suivie d'une émission spéciale de trente minutes, présentée en direct par les autres présentateurs du JT de la chaîne, Gilles Bouleau , Anne-Claire Coudray... mais aussi sa remplaçante, Marie-Sophie Lacarrau.

A 14h, Jean-Pierre Pernaut sera ensuite mis à l'honneur à travers un documentaire intitulé "Jean-Pierre Pernaut, une histoire de la télévision... française" réalisé par le journaliste Michel Izard, proche de Jean-Pierre Pernaut.

Jean-Pierre Pernaut en larmes pour dire adieu

A 14h15, après un bel hommage des équipes du JT de 13h, Jean-Pierre Pernaut a pris la parole pour faire ses adieux. "Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On a créé des liens très forts. (…) Ca a été une extraordinaire aventure. Merci à mes 3 patrons : Patrick Le Lay, Nonce Paolini et Gilles Pelission. Je voudrais aussi saluer tous les correspondants, c'est l'âme du journal. Avouez qu'à mon âge on peut avoir envie d'un autre rythme", a-t-il déclaré. "J'ai une pensé pour ma mère qui n'a jamais loupé un journal", a ajouté Jean-Pierre Pernaut en larmes en évoquant sa mère décédé il y a 4 ans à l'âge de 101 ans. Je vous souhaite un joyeux noël malgré les difficultés, je vous aime" a-t-il conclu.

DERNIER CLAP - L'émotion, et les larmes à l'évocation de sa maman qui n'a jamais manqué un seul #JT13H sur @TF1 pendant 30 ans, de @pernautjp #MerciJeanPierre ⤵. pic.twitter.com/OMHtPQkZDf — TF1LeJT (@TF1LeJT) December 18, 2020

Par E.S.