Jean-Pierre Pernaut quitte le JT : un célèbre journaliste se réjouit et le tacle

Après 33 ans d'antenne et 7000 journaux télévisés présentés, Jean-Pierre Pernaut a dit adieu à ses fidèles téléspectateurs de la pause déjeuner ce vendredi 18 décembre 2020. Pour lui rendre hommage comme il se doit, la chaîne TF1 n'a pas manqué d'organiser une édition spéciale durant laquelle ses collègues de TF1 se sont succédé pour lui adresser des mots tendres.



"Il est temps pour moi de vous dire au revoir. On a créé des liens très forts. […] Ça a été une extraordinaire aventure. Merci à mes 3 patrons : Patrick Le Lay, Nonce Paolini et Gilles Pelission. Je voudrais aussi saluer tous les correspondants, c’est l’âme du journal. Avouez qu’à mon âge on peut avoir envie d’un autre rythme […] Je vous souhaite un joyeux noël malgré les difficultés, je vous aime" a lancé Jean-Pierre Pernaut avant qu'un documentaire sur sa carrière ne soit diffusé sur la chaîne. On note d'ailleurs que 8,13 millions de curieux étaient présents devant leurs écrans pour assister ces adieux mémorables. Dans le même temps, des milliers d'internautes se bousculaient sur les réseaux sociaux pour publier des messages d'au revoir au journaliste.

Bruno Masure dézingue Jean-Pierre Pernaut

Si Jean-Pierre Pernaut a aussi pu découvrir des dizaines d'adorables messages de personnalités publiques et autres journalistes, il a dû être surpris en découvrant le violent tacle que lui a adressé un ancien journaliste de TF1. Bruno Masure qui a aussi fait ses armes sur France 2, s'est en effet lâché à son sujet sur Twitter.



"Une rare lueur d’espoir en cette annus horribilis : le départ de Jean-Pierre Pernaut après 33 années de lavage de cerveau. Démagogie assumée, populisme frisant parfois le complotisme, clins d’œil à la droite extrême, absence totale de hiérarchie dans l’info, bref la totale ! Sans regret" a-t-il lancé, s'attirant au passage la colère des fans du mari de Nathalie Marquay.

En 1998, c'est Phillippe Lançon qui taclait Jean-Pierre Pernaut dans une interview accordée à Libération : "Il y a belle lurette que Jean-Pierre Pernaut n’informe plus : il reflète ; ou du moins, il croit qu’il reflète. C’est-à-dire qu’il flatte […] On ne prétendra pas que Jean-Pierre Pernaut flatte le front le plus national de ses téléspectateurs ; mais on n’irait pas jusqu’à écrire le contraire" avait-il affirmé.



Par E.S.