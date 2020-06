Jean-Pierre Pernaut retrouve le plateau du 13h de TF1

Jean-Pierre Pernaut est de retour en plateau. Après douze semaines de confinement, le présentateur va retrouver le JT de 13h de TF1 ce lundi 8 juin. Jean-Pierre Pernaut reprend son rôle après avoir laissé sa place à son joker Jacques Legros pendant trois mois. Depuis son domicile où un petit studio d'enregistrement automatique a été installé, Jean-Pierre Pernaut avait choisi le télétravail afin de préserver sa santé après avoir guéri d'un cancer. Depuis son domicile, le présentateur a tout de même continué à être présent auprès des téléspectateurs avec l'aide de sa femme Nathalie Marquay et de sa fille.

"J'étais à la fois acteur et témoin de l'actualité"

A travers ses rubriques "Le 13 Heures à la maison" et "Le 13 Heures avec vous", Jean-Pierre Pernaut s'est d'ailleurs fait remarquer pour ses multiples coups de gueule liés au confinement et au déconfinement. Lors de sa dernière depuis chez lui ce vendredi 5 juin, le présentateur a remercié Jacques Legros "d'avoir si bien tenu la barre avec l'équipe du 13 heures". Durant cette période particulière qui a été "une sacrée aventure familiale" pour lui, Jean-Pierre Pernaut a pu profiter de ses proches mais aussi "avoir un regard différent sur le monde". "J'étais à la fois acteur et témoin de l'actualité. J'étais confiné comme les Français, donc j'ai pu ressentir ce qu'ils ressentaient en étant bloqués chez eux", a-t-il confié auprès de LCI.

Par Marie Merlet