Jean-Pierre Pernaut : Sa fille Lou agacée, elle pousse un coup de gueule

Jean-Pierre Pernaut fait actuellement le buzz. Alors que le gouvernement prépare le déconfinement qui devrait avoir lieu le 11 mai prochain, le présentateur de JT de 13 heures de TF1 n’a pas hésité à pousser un coup de gueule en direct à la télévision en racontant sa "première sortie sur terre depuis six semaines pour un rendez-vous important. Et là, surprise, dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs ! Des adultes, des enfants qui jouent, plein de monde, sans masques, sans contrôles. Quel contraste avec les reportages où l'on nous montre des PV infligés à des gens qui se promènent seuls sur une plage ou à la montagne et en forêt alors qu'il n'y a aucun risque. Tout cela paraît incohérent, comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai mais les jardineries ouvertes, comme les cantines bientôt ouvertes mais les restaurants toujours fermés... On a du mal à comprendre tout ça ! Entre les infos un jour sur un déconfinement par régions, le lendemain ce n'est plus par régions. Un jour, l'école est obligatoire, le lendemain, elle ne l'est plus. Donc tout ça donne le tournis !".

Mise au point avec les internautes

Et après Jean-Pierre Pernaut, c’est sa fille Lou âgée de 17 ans qui a fait part de son agacement sur la Toile. L’adolescente a dévoilé sur son compte Instagram les questions dont elle a l’habitude de recevoir de la part des internautes : "T'es vraiment la fille de Jean-Pierre Pernaut ? Passe le bonjour à ton père ! Ça fait quoi d'avoir un père connu ? J'adore ton père ! Ton père peut me faire une dédicace ? C'est trop ouf d'avoir un parent mondialement connu ! Tu as déjà fait le JT avec ton père ?". Face à la célébrité de ses parents, Lou Pernaut a voulu mettre les choses au clair : "Aimez-moi pour moi-même ou ne m'aimez pas". Une mise au point qui a le mérite d’être clair.

Par Alexia Felix