Jean-Pierre Pernaut : sa fille Lou de nouveau en couple, elle a retrouvé "l'homme de sa vie"

Lors du premier confinement, Jean-Pierre Pernaut avait pris la décision de présenter le journal de 13 heures de chez lui. En pleine crise du coronavirus, et étant dans la tranche d'âge susceptible de déclencher une forme grave de la maladie, le présentateur avait préféré s'éloigner des locaux de TF1. Et pendant cette période, il avait pu compter sur la présence de sa fille Lou Pernaut. En effet, cette dernière était devenue sa maquilleuse attitrée. Des moments complices entre père et fille que cette dernière avait partagé sur ses réseaux sociaux.

Dimanche 20 juin 2021, à l'occasion de la fête des pères, Lou Pernaut lui a dédié quelques mots dans sa story Instagram. En légende d'une photo sur laquelle elle apparaît enfant aux côtés de son frère Tom, leur maman Nathalie Marquay et Jean-Pierre Pernaut, la jeune femme a écrit le message suivant : "Bonne fête au meilleur papa du monde".

"Je suis hyper heureuse en ce moment"

Côté coeur, Lou Pernaut a vécu un début d'année difficile. En effet, en mars dernier, la jeune femme de 18 ans a annoncé sa rupture d'avec Arthur Jochem. Elle était en couple depuis l'âge de 13 ans avec ce jeune musicien, comme l'avait révélé Nathalie Marquay sur le plateau de l'émission "C'est que de la télé !" sur C8. "Ma fille est déjà en couple depuis trois ans. Elle vient d'avoir 16 ans. Elle l'a rencontré à 13 ans. Lui, il a 19 ans. Je suis une mère moderne ! Je les laisse faire, on verra ce qu'il se passe. C'est l'amour qui décidera", disait-elle en 2019.

Mais le 19 mai dernier, coup de théâtre. Lou Pernaut annonçait s'être réconciliée avec Arthur via une vidéo sur laquelle le couple profitait main dans la main d'une virée en voiture. Dimanche 20 juin, la fille de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay a officialisé ce retour de flamme en postant une photo accompagnée de la légende suivante. "N'écoutez jamais ce que vous disent les autres. Si vous êtes heureux avec quelqu'un, croyez en vous et avancez ensemble. Tout est possible et aujourd’hui, j’ai retrouvé l’homme de ma vie. Je suis hyper heureuse en ce moment car il me comble de bonheur et je vous souhaite à tous de finir vos vies avec une personne aussi incroyable et qui vous correspond autant. Même si le chemin est dur et bah persévèrez. Il va me tuer d’avoir poster ça, mais c’est pas grave. Je t’aime".

Par Non Stop People TV