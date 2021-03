Jean-Pierre Pernaut : sa fille Lou dévastée après sa rupture amoureuse

Après cinq ans de relation, Lou Pernaut et Arthur Jochem viennent de se séparer. La fille de Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay était en couple depuis l’âge de 13 ans avec ce jeune musicien. Un amour qu'elle affichait fièrement sur les réseaux sociaux. "Ma fille est déjà en couple depuis trois ans. Elle vient d’avoir 16 ans, elle l’a rencontré à 13 ans. Lui, il a 19 ans. Je suis une mère moderne ! Je laisse faire, on verra ce qu’il se passe. C’est l’amour qui décidera", avait d’ailleurs déclaré Nathalie Marquay en 2019 sur le plateau de l’émission "C’est que de la télé !" diffusée sur C8, prouvant ainsi que le jeune homme était bien intégré dans la famille.

Et si la jeune femme de 18 ans n’apparaissait plus aux côtés d’Arthur depuis quelque temps, c’est tout simplement parce qu'ils ont rompu. Sur Instagram, l’étudiante a confirmé leur rupture durant une session de questions/réponses avec ses abonnés sur Instagram en répondant "non" à un fan qui lui demandait si elle était en couple.

Ses amis, son soutien

Celle qui se disait "jalouse" et "possessive" clamait fort son amour il y a encore quelques semaines. "Il n’y a rien de plus beau. N’écoutez jamais les autres, écoutez votre cœur. Et si vous pensez que c’est le bon, la bonne personne, ne perdez pas de temps. Il faut que ce soit en même temps votre meilleur ami, sinon ça ne marchera jamais", avait-elle déclaré sur Instagram. Aujourd’hui, elle semble avoir radicalement changé d’avis : "Je ne suis pas faite pour être en couple", a-t-elle assuré à un abonné.

En déprime depuis sa rupture, Lou Pernaut a expliqué qu’elle comptait sur le soutien de ses amis : "Heureusement que j’ai des vrais amis sinon je vous jure que ma vie n’aurait aucun sens", a-t-elle écrit en légende d’une photo où elle apparaît triste, les yeux fermés.







Par E.S.