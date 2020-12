Jean-Pierre Pernaut : sa fille Lou pousse un coup de gueule sur le confinement

Les mesures annoncées par Jean Castex jeudi 10 décembre 2020 sont loin de faire l'unanimité. Face au maintien de la fermeture des lieux culturels, l'acteur Philippe Lellouche a laissé éclater sa colère contre le gouvernement sur BFMTV. "Aujourd’hui, on est en pleine absurdie, c’est-à-dire qu’on laisse par exemple les Galeries Lafayette ouvertes mais on considère que le théâtre ou le cinéma qui, à juste titre, n’ont jamais été des clusters, en tout cas pas référencés ni répertoriés… Pourquoi on les ferme ? Je ne comprends pas bien", a déploré l'acteur.



Invité dans l'émission "Balance ton post", l'humoriste Yassine Belattar a quant à lui préféré se moquer du Premier ministre. "Il me rappelle Pierre Richard dans 'La Chèvre'" a-t-il déclaré, "Depuis qu'il est arrivé, tous les jours il y a quelque chose... Regardez sa tête, il est psychologiquement affecté" a-t-il osé.

Lou Pernaut pousse un coup de gueule

De son côté, Lou Pernaut, la fille de Jean-Pierre Pernaut a décidé de régler ses comptes avec ceux qui ont été déçus d'apprendre que le couvre-feu qui sera instauré le 15 décembre prochain, ne sera pas levé pour le réveillon du 31 décembre. Agacée, l'adolescente de 17 ans n'a pas manqué de leur faire passer un message : "T'es bête ou quoi ?" a chanté la jeune fille dans une vidéo où elle a écrit en légende : "Ce sont les mêmes personnes qui ne comptent pas respecter le couvre-feu au Nouvel An et qui vont pleurer pour un deuxième confinement".



A l'instar de son illustre papa, Lou Pernaut n'est pas du genre à avoir sa langue dans sa poche. En avril dernier, lassée de recevoir de nombreux messages concernant son père, la jeune femme n'avait pas hésité à faire part de son agacement sur la Toile. "Aimez-moi pour moi-même ou ne m'aimez pas", avait-elle demandé.

Par E.S.